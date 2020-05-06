***YKYAT* *HALKB* *ZKBVK* *GARAN* *FBBNK* *ISMEN* *KTKVK* *AYGAZ* *VERVY* *BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve
06.05.2020 17:16
***YKYAT******HALKB******ZKBVK******GARAN******FBBNK******ISMEN******KTKVK******AYGAZ******VERVY******BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AYGAZ, BRKVY, FBBNK, GARAN, ISMEN, KTKVK, HALKB, VERVY, YKYAT, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ82118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA52015 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019A3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019A3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019B1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019B1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN52019 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03AW1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03AX9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03AZ4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03BQ1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03CU1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03CW7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03DD5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03DP9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03DY1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03DZ8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03E14 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03EA9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03EB7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03EI2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03ET9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03F21 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03FB4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03FM1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03FN9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03FO7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03FV2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03FZ3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03G04 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03G46 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03G53 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03GA4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03GG1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03GI7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03GL1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03GM9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03GN7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03GO5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03GP2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03GV0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03HD6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03HE4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03HF1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03HG9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03HS4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03HU0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03HZ9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03I02 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03I10 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03IL7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03IO1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03IP8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03IQ6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03IR4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03IS2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03IT0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03IU8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03J43 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03JF7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/05/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/05/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52017 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52017 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72015 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82014 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALK2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. VERVY TRSVERA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/05/2020 İtfa
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. VERVY TRSVERA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM52019 FİNANSMAN BONOSU 06/05/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK52011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/05/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK52011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD301024T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 06/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843081
BIST