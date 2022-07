***YKYAT* *HSBCB* *ARCLK* *VAKFA* *TFNVK* *QNBFL* *SKYMD* *YFMEN* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***YKYAT******HSBCB******ARCLK******VAKFA******TFNVK******QNBFL******SKYMD******YFMEN******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ULUFA, YKYAT, QNBFL, TFNVK, YFMEN, VAKFA, SKYMD, ARCLK, HSBCB]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFKE2213 42.000.000 27.07.2022 05.10.2022 29.07.2022- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYME2223 125.050.000 27.07.2022 31.10.2022