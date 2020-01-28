***YKYAT* *YKR* *ARDYZ*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
28.01.2020 19:15
***YKYAT******YKR******ARDYZ*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814934
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0045
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9642
En Düşük
5,9597
18:056,5645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5648
En Düşük
6,5596
18:05302,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,25
|Açılış
|: 302,00
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,31
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7309
|7,7697
|% 0,25
|
|Frank
|6,0933
|6,1300
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|7,47
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,19
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|-0,08
|