***YKYAT* *YKR* *AYDEM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
05.11.2021 20:27
***YKYAT******YKR******AYDEM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29.Maddesinin 4.fıkrası uyarınca hazırlanan Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975354
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
18:059,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0092
|Açılış
|: 11,1700
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|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2733
En Düşük
11,1657
18:05565,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,96
|Açılış
|: 565,58
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|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
566,20
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|34,10
|5.178.274
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.542.458
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.316
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|21.072.237
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,20
|205.395.539
|% 8,92
|
|BASGZ
|25,24
|4.639.566
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.217.433
|% -9,99
|
|RODRG
|14,18
|3.291.124
|% -5,84
|
|KZBGY
|34,50
|68.661.405
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,13
|301.027.092
|% -5,71
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|TUPRS
|145,30
|995.667.212
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|770.417.377
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|523.488.855
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,06
|605.258.374
|% 0,49
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6864
|9,6886
|% 0,06
|
|Euro
|11,2018
|11,2170
|% -0,08
|
|Sterlin
|13,0336
|13,0989
|% -0,15
|
|Frank
|10,5793
|10,6430
|% -0,05
|
|Riyal
|2,5766
|2,5896
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|23,70
|
|Altın Gr.
|565
|566
|6,96
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,09
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|2,08
|