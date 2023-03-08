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***YKYAT* *YKR* *DOAS* *DGGYO*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

08.03.2023 19:15
***YKYAT* *YKR* *DOAS* *DGGYO*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***YKYAT******YKR******DOAS******DGGYO*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [DGGYO, DOAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

Doğuş Holding A.Ş.'nin Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ("Doğuş GYO") paylarından sahip olduğu toplam 310.931.093 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 16,46 TL fiyatla alıcı Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'ye kurumumuz aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılması planlanmaktadır. Satılacak payların i. 262.237.221 TL nominal değerli payları Borsa'da işlem gören niteliktedir. ii. 48.693.872 TL nominal değerli kısmı Borsa'da işlem görmeyen niteliktedir. Pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden (07.03.2023) başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak hesaplanmıştır. İşlem takasının Pay Piyasası takas süreci dışında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşlem Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilecektir. Saygılarımızla  Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121974


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SDTTR 101,20 411.372.350 % 10,00  
POLTK 1.683,50 23.822.134 % 10,00  
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Altın Gr. 1.106 1.106 2,43  
Cumhuriyet 7.491 7.604 -64,00  
Tam 7.530 7.599 16,00  
Yarım 3.679 3.718 7,00  
Çeyrek 1.839 1.859 4,00  
Gümüş.Ons 20,06 20,08 -0,01  
Gümüş Gr. 12,22 12,23 0,00  
B. Petrol 82,47 82,47 -0,82  
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