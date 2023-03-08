***YKYAT* *YKR* *DOAS* *DGGYO*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
08.03.2023 19:15
***YKYAT******YKR******DOAS******DGGYO*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO, DOAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğuş Holding A.Ş.'nin Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ("Doğuş GYO") paylarından sahip olduğu toplam 310.931.093 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 16,46 TL fiyatla alıcı Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'ye kurumumuz aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılması planlanmaktadır. Satılacak payların i. 262.237.221 TL nominal değerli payları Borsa'da işlem gören niteliktedir. ii. 48.693.872 TL nominal değerli kısmı Borsa'da işlem görmeyen niteliktedir. Pay bedeli başvuru tarihinden önceki iş gününden (07.03.2023) başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak hesaplanmıştır. İşlem takasının Pay Piyasası takas süreci dışında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşlem Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilecektir. Saygılarımızla Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121974
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0234
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,1342
En Düşük
19,8891
17:591.105,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.105,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.110,91
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9387
|18,9445
|% 0,13
|
|Euro
|19,9759
|19,9882
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,3610
|22,4731
|% 0,23
|
|Frank
|20,0497
|20,1705
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0297
|5,0549
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|2,24
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|2,43
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.530
|7.599
|16,00
|
|Yarım
|3.679
|3.718
|7,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.859
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,00
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,82
|