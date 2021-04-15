***YKYAT* *YKR* *GWIND*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
15.04.2021 17:47
***YKYAT******YKR******GWIND*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Galata Wind Enerji A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928593
BIST
17:541.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,93
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
17:548,0697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
17:549,6788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
17:54458,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 8,45
|Açılış
|: 458,78
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler17:54
|TRGYO
|3,85
|273.083.535
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|80.420.388
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.138.126.764
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.344.215
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,26
|4.944.663
|% 8,65
|
|ITTFH
|2,34
|164.645.432
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|500.730.902
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.764.445
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.754.980
|% -9,97
|
|GARAN
|7,28
|5.716.587.600
|% 4,15
|
|EREGL
|18,01
|1.691.038.764
|% 2,80
|
|KRDMD
|7,61
|1.353.626.646
|% 2,84
|
|MTRKS
|52,50
|1.319.858.707
|% -3,67
|
|SASA
|45,08
|1.240.082.493
|% -3,14
|
|GARAN
|7,28
|5.716.587.600
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,20
|1.208.006.471
|% 2,33
|
|ODAS
|3,67
|822.644.410
|% 0,55
|
|TSKB
|1,33
|282.835.479
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|376.383.027
|% -1,07
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0639
|8,0697
|% -0,01
|
|Euro
|9,6681
|9,6788
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,1113
|11,1671
|% 0,30
|
|Frank
|8,7314
|8,7840
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1482
|2,1589
|% 0,19
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|29,80
|
|Altın Gr.
|459
|459
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,13
|
|B. Petrol
|66,76
|66,76
|0,18
|