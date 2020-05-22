***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 22 Mayıs 2020 tarihinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını değiştirmeden aşağıdaki gibi teyit etmiştir: - Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Negatif, - Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu "B+", görünüm Durağan, - Kısa Vadeli Yabancı Para ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "B", - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A+(tur)", görünüm Durağan, - Destek Notu "4". Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846736BIST