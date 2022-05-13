***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları" hakkında tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.03.2022 tarihinde yapılan İstanbul ilinde şube açma başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın ardından 13.05.2022 tarihinde ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Taksim Şubesi adres bilgisi: Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Bey Cad. Yapı Kredi Binası NO:5 İç Kapı NO:6 Beyoğlu/İstanbul Telefon: 0212 319 80 51, Fax: 0212 361 54 62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030371BIST