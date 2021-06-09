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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.06.2021 13:51



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.077.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYM92114
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 299.875.000
İhraç Fiyatı 0,95779
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.09.2021
Kayıt Tarihi 31.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 299.875.000
Döviz Cinsi TRY

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
1,077,000,000-TL ihraç tavanı dahilinde 01/09/21 vade sonu tarihli 299,875,000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941361


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SEKUR 24,54 5.849.876 % 9,95  
MZHLD 43,74 2.454.712 % 9,95  
BOBET 4,43 215.192.000 % 9,93  
GSDDE 6,10 3.464.031 % 9,91  
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Sterlin 12,1217 12,1825 % -0,18  
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Riyal 2,2800 2,2914 % -0,33  
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13:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.890 -2,56  
Altın Gr. 521 521 -2,56  
Cumhuriyet 3.447 3.499 -17,00  
Tam 3.431 3.519 -15,22  
Yarım 1.658 1.702 -7,36  
Çeyrek 832 851 -3,68  
Gümüş.Ons 27,61 27,63 0,01  
Gümüş Gr. 7,60 7,61 -0,04  
B. Petrol 72,35 72,35 0,13  
Seans Raporu 13:52
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