***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.077.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Türü Finansman BonosuVadesi 01.09.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKYM92114Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 08.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 299.875.000İhraç Fiyatı 0,95779Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.09.2021Kayıt Tarihi 31.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 299.875.000Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler1,077,000,000-TL ihraç tavanı dahilinde 01/09/21 vade sonu tarihli 299,875,000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941361BIST