***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiANKARA MERKEZ ŞUBESİ Şube Çankaya Cadddesi No :8 Kat 2 Çankaya/ANKARA Elif Polat 0312-4409570 0312-4409521 18.03.2015İZMİR MERKEZ ŞUBESİ Şube Gazi Bulvarı, Egehan, No:3 Kat 5 Pasaport Konak/İZMİR Seçil Akat Kozbay 0232-4896546 0232-4891116 18.03.2015ADANA MERKEZ ŞUBESİ Şube Kurtuluş Mahallesi Demokrası Sokak Pakyürek İş Mekezi No:32 İç Kapı No:204 Seyhan/ADANA Murat Tolga Atik 0322-4530441 0322-3552803 18.03.2015BURSA MERKEZ ŞUBESİ Şube Odunluk Mahallesi, Akpınar Caddesi, Green White Plaza No 5 Kat 3 Nilüfer/ BURSA Sinem Güler Kayıkçı 0224-2241460 0224-2700789 18.03.2015ANTALYA MERKEZ ŞUBESİ Şube Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi No :84 Muratpaşa / Antalya Betül Ayan Dündar 0242-3219100 0242-2498053 18.03.2015DENİZLİ ŞUBESİ Şube Saraylar Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No:2 Kat:1 Bayramyeri Merkezefendi/DENİZLİ Türkay Öz 0258-2631524 0258-2620665 18.03.2015KAYSERİ ŞUBESİ Şube Kiçi Kapı Mahallesi, Kiçi Kapı Caddesi No: 6 Melikgazi/KAYSERİ Ufuk Özcan 0352-2328480 0352-2227115 18.03.2015SAMSUN ŞUBESİ Şube Gazi Caddesi No 19 55050 İlkadım/SAMSUN Murat Alp 0362-4320065 0362-4320277 18.03.2015KONYA ŞUBESİ Şube Sahibata Mah. İstanbul Cad. No:19 Meram/Konya Cengiz Kösen 0332-3101640 0332-3531827 16.04.2021GAZİANTEP ŞUBESİ Şube İncili Pınar Mah. Prf. Muammer Aksoy Bul. Elit İş Merkezi Blok No: 19G Şehitkamil/Gaziantep Evrim Alagöz 0342-2114030 0342-2309947 16.04.2021GÖZTEPE ŞUBESİ Şube Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Yapı Kredi Blok No: 237A Kadıköy / İstanbul Serpil Konca 0216-4680920 0216-3592603 16.04.2021BAKIRKÖY ŞUBESİ Şube Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi Nish Resıdence Sitesi A Blok No:44A İç Kapı No:033 Bahçelievler/İstanbul Sevil Siliyiğit 0212-3850190 0212-6036528 31.08.2021KOCAELİ ŞUBESİ Şube Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi Yapı Kredi Bakası Sitesi No:18 İç kapı no: A İzmit/Kocaeli Ersel Kahraman 0262-3051530 0262-3313255 09.12.2021KOZYATAĞI ŞUBESİ Şube Kozyatağı Mah.Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk.NO:1/1A Kadıköy/İstanbul Erdem Hızır 0216-6655000 0216-6587225 27.01.2022BAŞKENT ŞUBESİ Şube Cumhuriyet Mah.Atatürk Bulvarı NO:93 Çankaya/Ankara Neşe Oskay 0312-4409586 0312-4343081 06.04.2022TAKSİM ŞUBESİ Şube Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Bey Cad. Yapı Kredi Binası Blok NO:5 İç Kapı NO:6 Beyoğlu/İstanbul Cenker Kayalar 0212-3198051 0212-3615462 06.04.2022TRAKYA ŞUBESİ Şube Cihangir Mah. E-5 Yanyol (Londra Asfaltı) Cad. NO:287B Avcılar/İstanbul Murat Erbil Yerdelen 0212-3198060 0212-4222815 06.04.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030370BIST