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***YKYAT* *ZKBVK* *HLVKS* *ISMEN* *GARFA* *BRKVY* *QNBFL* *INFO* *NURVK* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

07.09.2022 18:04
***YKYAT* *ZKBVK* *HLVKS* *ISMEN* *GARFA* *BRKVY* *QNBFL* *INFO* *NURVK* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçla


***YKYAT******ZKBVK******HLVKS******ISMEN******GARFA******BRKVY******QNBFL******INFO******NURVK******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, INFO, LIDFA, ZKBVK, ISMEN, BRKVY, QNBFL, YKYAT, NURVK, GARFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAA2219 150.000.000 07.09.2022 07.12.2022 09.09.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFMK2225 250.000.000 07.09.2022 25.11.2022 09.09.2022
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFKA2218 21.880.000 07.09.2022 01.12.2022 09.09.2022
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVKA2215 800.000.000 07.09.2022 09.12.2022 09.09.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDK2214 581.600.000 07.09.2022 03.11.2022 09.09.2022
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYSA2217 18.000.000 07.09.2022 07.12.2022 09.09.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR12317 108.500.000 07.09.2022 25.01.2023 09.09.2022
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYMA2219 400.000.000 07.09.2022 21.12.2022 09.09.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA32325 100.000.000 07.09.2022 08.03.2023 09.09.2022
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA12316 190.000.000 07.09.2022 03.01.2023 09.09.2022


İlgili Şirketler [HLVKS, INFO, LIDFA, ZKBVK, ISMEN, BRKVY, QNBFL, YKYAT, NURVK, GARFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061096


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Gümüş Gr. 10,85 10,87 0,05  
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