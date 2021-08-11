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***YKYAT* *ZORLF* *USAK* *DENIZ* *ISFIN* *PGSUS* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

11.08.2021 17:28



***YKYAT******ZORLF******USAK******DENIZ******ISFIN******PGSUS******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AGHOL, DENIZ, ISFIN, PGSUS, USAK, YKYAT, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK82176 FİNANSMAN BONOSU 11.08.2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92118 FİNANSMAN BONOSU 11.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN82118 FİNANSMAN BONOSU 11.08.2021 İtfa
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PGSUS TRSPEGS22218 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM82115 FİNANSMAN BONOSU 11.08.2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12218 FİNANSMAN BONOSU 11.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD090222T19 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 11.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957314


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DOBUR 19,61 4.030.184 % 9,98  
BASGZ 18,20 193.646.408 % 9,97  
BAGFS 18,14 4.876.227 % 9,94  
VAKFN 8,96 150.154.402 % 9,94  
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