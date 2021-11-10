***YKYAT* *ZORLF* *USAK* *SMRVA* *DENIZ* *KTKVK* *DNFIN* *DENFA* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***YKYAT******ZORLF******USAK******SMRVA******DENIZ******KTKVK******DNFIN******DENFA******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AGHOL, DENFA, DENIZ, DNFIN, KTKVK, SMRVA, USAK, YKYAT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK22215 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32213 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32221 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32247 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42212 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKK2115 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKK2115 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK2153 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/11/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK2153 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVYK2113 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 İtfaUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/11/2021 İtfaUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMK2118 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32224 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD110522T12 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT061124T11 DEVLET TAHVİLİ 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT081123T10 DEVLET TAHVİLİ 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT091122T10 DEVLET TAHVİLİ 10/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976853BIST