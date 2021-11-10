***YKYAT* *ZORLF* *USAK* *SMRVA* *DENIZ* *KTKVK* *DNFIN* *DENFA* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
10.11.2021 17:26
***YKYAT******ZORLF******USAK******SMRVA******DENIZ******KTKVK******DNFIN******DENFA******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AGHOL, DENFA, DENIZ, DNFIN, KTKVK, SMRVA, USAK, YKYAT, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK22215 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32213 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32221 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32247 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42212 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKK2115 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKK2115 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK2153 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/11/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK2153 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVYK2113 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 İtfa
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/11/2021 İtfa
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMK2118 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32224 FİNANSMAN BONOSU 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD110522T12 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT061124T11 DEVLET TAHVİLİ 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT081123T10 DEVLET TAHVİLİ 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT091122T10 DEVLET TAHVİLİ 10/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976853
BIST