***YONGA* *AFYON* *KRTEK* *LKMNH* *KSTUR* *JANTS* *ISBIR* *YBTAS* *VAKKO* *DNISI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***YONGA******AFYON******KRTEK******LKMNH******KSTUR******JANTS******ISBIR******YBTAS******VAKKO******DNISI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AFYON, DNISI, ISBIR, JANTS, KRTEK, KSTUR, LKMNH, VAKKO, YBTAS, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AFYON 1 AFYON ÇIMENTO SANAYI T.A.S. E GÖKHAN HALIK GEBOLOGLU 2.056,664DNISI 2 DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. E MELTEM AKSAKAL 32,000ISBIR 3 ISBIR HOLDING A.S. E ASIM AYDIN 255,960ISBIR 4 ISBIR HOLDING A.S. E MUSTAFA IRMAK 37,260JANTS 5 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E SAADETTIN ÇAGLAR 167,000KRTEK 6 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E SEDA ESER 3.991,680KSTUR 7 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E HÜLYA AYVAZ 6.467,580LKMNH 8 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E MEHMET TOP 2.000,000VAKKO 9 VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S. E MELTEM AKSAKAL 14.000,000VAKKO 10 VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S. E MELTEM AKSAKAL 16.569,000YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ASIM AYDIN 1,400YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ASIM AYDIN 2,333YBTAS 13 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HÜSEYIN FIDAN 3,360YBTAS 14 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HÜSEYIN FIDAN 5,600YONGA 15 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E BAHAR CINGÖZ 12.420,000YONGA 16 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ÜNAL ÇANKAYA 4.968,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875295BIST