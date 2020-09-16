***YONGA* *AFYON* *KRTEK* *LKMNH* *KSTUR* *JANTS* *ISBIR* *YBTAS* *VAKKO* *DNISI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
16.09.2020 16:35
***YONGA******AFYON******KRTEK******LKMNH******KSTUR******JANTS******ISBIR******YBTAS******VAKKO******DNISI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AFYON, DNISI, ISBIR, JANTS, KRTEK, KSTUR, LKMNH, VAKKO, YBTAS, YONGA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AFYON 1 AFYON ÇIMENTO SANAYI T.A.S. E GÖKHAN HALIK GEBOLOGLU 2.056,664
DNISI 2 DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. E MELTEM AKSAKAL 32,000
ISBIR 3 ISBIR HOLDING A.S. E ASIM AYDIN 255,960
ISBIR 4 ISBIR HOLDING A.S. E MUSTAFA IRMAK 37,260
JANTS 5 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E SAADETTIN ÇAGLAR 167,000
KRTEK 6 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E SEDA ESER 3.991,680
KSTUR 7 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E HÜLYA AYVAZ 6.467,580
LKMNH 8 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E MEHMET TOP 2.000,000
VAKKO 9 VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S. E MELTEM AKSAKAL 14.000,000
VAKKO 10 VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S. E MELTEM AKSAKAL 16.569,000
YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ASIM AYDIN 1,400
YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ASIM AYDIN 2,333
YBTAS 13 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HÜSEYIN FIDAN 3,360
YBTAS 14 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HÜSEYIN FIDAN 5,600
YONGA 15 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E BAHAR CINGÖZ 12.420,000
YONGA 16 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ÜNAL ÇANKAYA 4.968,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875295
BIST