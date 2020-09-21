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***YONGA* *AYCES* *JANTS* *YBTAS* *MRSHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

21.09.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***YONGA******AYCES******JANTS******YBTAS******MRSHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYCES, JANTS, MRSHL, YBTAS, YONGA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYCES 1 ALTIN YUNUS ÇESME TURISTIK TESISLER A.S. E EMRE IPEK 3,000
JANTS 2 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E HATICE OGUL 1.378,000
JANTS 3 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E SEMIHA KUMCUOGLU 480,000
MRSHL 4 MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. E CAFER SAHINKAYA 4.830,700
YBTAS 5 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAZIM ÖZEN 0,400
YBTAS 6 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAZIM ÖZEN 1,840
YONGA 7 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E DENIZLI BÜYÜKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI 2.016.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875935


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ISBIR 1.948,10 1.743.550 % 10,00  
DNISI 8,91 10.059.702 % 10,00  
TACTR 8,91 2.068.528 % 10,00  
YBTAS 15.185,60 1.685.602 % 10,00  
TKURU 531,30 1.637.998 % 10,00  
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Altın Ons 1.908 1.908 -42,42  
Altın Gr. 467 467 -6,68  
Cumhuriyet 3.101 3.148 -52,00  
Tam 3.088 3.165 -51,60  
Yarım 1.493 1.531 -24,96  
Çeyrek 749 765 -12,48  
Gümüş.Ons 24,43 24,47 -2,31  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,53  
B. Petrol 41,23 41,23 -1,92  
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