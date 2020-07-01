***YONGA* *BTCIM* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***YONGA******BTCIM******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, BTCIM, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BERA 1 BERA HOLDING A.S. E AKIF KARATAS 1.032,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E AYSE SARI 3.464,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E DEMET DEMIREL 1.440,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E EKREM AYDINLI 3.840,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E FADIM HANIM EKINALAN 720,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E HÜKMÜ SARI 2.080,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN UYAR 480,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E KAMIL ATASOY 11.360,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E MAKSUT KUTOGLU 4.840,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E MUAMMER BISKINLER 3.360,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E NACI UZUN 9.600,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E RAYIF KARADENIZ 640,000BERA 13 BERA HOLDING A.S. E SEREF KEPENEK 5.040,000BTCIM 14 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E YILMAZ ATTILA 74,314YONGA 15 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ALI RIZA KARAMINKIS 828,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853755BIST