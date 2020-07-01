***YONGA* *BTCIM* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
01.07.2020 17:08
***YONGA******BTCIM******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BERA, BTCIM, YONGA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BERA 1 BERA HOLDING A.S. E AKIF KARATAS 1.032,000
BERA 2 BERA HOLDING A.S. E AYSE SARI 3.464,000
BERA 3 BERA HOLDING A.S. E DEMET DEMIREL 1.440,000
BERA 4 BERA HOLDING A.S. E EKREM AYDINLI 3.840,000
BERA 5 BERA HOLDING A.S. E FADIM HANIM EKINALAN 720,000
BERA 6 BERA HOLDING A.S. E HÜKMÜ SARI 2.080,000
BERA 7 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN UYAR 480,000
BERA 8 BERA HOLDING A.S. E KAMIL ATASOY 11.360,000
BERA 9 BERA HOLDING A.S. E MAKSUT KUTOGLU 4.840,000
BERA 10 BERA HOLDING A.S. E MUAMMER BISKINLER 3.360,000
BERA 11 BERA HOLDING A.S. E NACI UZUN 9.600,000
BERA 12 BERA HOLDING A.S. E RAYIF KARADENIZ 640,000
BERA 13 BERA HOLDING A.S. E SEREF KEPENEK 5.040,000
BTCIM 14 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E YILMAZ ATTILA 74,314
YONGA 15 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ALI RIZA KARAMINKIS 828,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853755
BIST