***YONGA* *CEMTS* *ARCLK* *EREGL* *PETKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
25.05.2022 16:31
***YONGA******CEMTS******ARCLK******EREGL******PETKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ARCLK, CEMTS, EREGL, PETKM, YONGA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ARCLK 1 ARÇELİK A.Ş. E ZEYNEP HATIPOĞLU 37,530
CEMTS 2 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AHMET TAŞKIRAN 6.000,000
EREGL 3 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E LÜTFÜ KÖSE 1.604,860
PETKM 4 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E GÜNSEL YEŞİLYURT 217,232
YONGA 5 YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E YAŞAR KARAISLI 5.740,400
YONGA 6 YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ZEHRA ŞENLİKCİ 0,400
YONGA 7 YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ZEHRA ŞENLİKCİ 5.740,000
YONGA 8 YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E İBRAHİM KESER 828,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032374
BIST