***YONGA* *DIRIT* *OSMEN* *TRCAS* *JANTS* *HLGYO* *ACSEL* *OZRDN* *OZGYO* *EKIZ* *BURVA* *SAHOL* *PENGD* *ALMAD* *TGSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK
17.02.2021 12:12
***YONGA******DIRIT******OSMEN******TRCAS******JANTS******HLGYO******ACSEL******OZRDN******OZGYO******EKIZ******BURVA******SAHOL******PENGD******ALMAD******TGSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler JANTS, ALMAD, OZGYO, PENGD, SAHOL, TRCAS, ACSEL, BURVA, DIRIT, EKIZ, HLGYO, OSMEN, OZRDN, TGSAS, YONGA
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. TREJANT00011 JANTS E 3.411,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. TRAALYAG91A8 ALMAD E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ÖZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAOZFIN91P5 OZGYO E 0,317 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PENGUEN GIDA SANAYI A.S. TRAPENGD91A8 PENGD E 0,562 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.S. TRASAHOL91Q5 SAHOL E 0,007 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TURCAS PETROL A.S. TRATRCAS92E6 TRCAS E 0,210 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI