***YONGA* *ENJSA* *TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.04.2021 09:20
***YONGA******ENJSA******TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ENJSA, TURSG, YONGA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENJSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,96 TL Teorik Fiyat: 11,3 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TURSG.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4244426 TL Teorik Fiyat: 6,216 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YONGA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1352941 TL Teorik Fiyat: 25,865 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925968
BIST
12:081.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,20
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.407
12:088,1403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 1.414,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416,5500
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:089,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:08457,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,95
|Açılış
|: 9,66
|
|Önceki Kapanış
|: 9,68
|
9,69
En Düşük
9,65
BIST En Aktif Hisseler12:06
|TUREX
|14,52
|189.239
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.801.907
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|371.730
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|131.207.890
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.266.454
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|9.358.388
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|20.907.075
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|EREGL
|16,10
|433.931.141
|% 1,64
|
|KRDMD
|7,42
|259.535.760
|% -0,13
|
|JANTS
|879,10
|256.843.522
|% 3,42
|
|GARAN
|6,74
|200.012.961
|% -0,30
|
|ITTFH
|2,90
|190.775.305
|% 9,85
|
|EKGYO
|1,92
|93.280.733
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,88
|182.347.657
|% 4,30
|
|DOHOL
|3,30
|155.037.021
|% -1,79
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1405
|8,1444
|% 0,15
|
|Euro
|9,6856
|9,6913
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,1371
|11,1929
|% -0,04
|
|Frank
|8,7673
|8,8201
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1662
|2,1770
|% 0,16
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-10,21
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,51
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, DOHOL
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, HALKB, VAKBN
-
12:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 64 kaybederek (% -0.46 ) 1, 216
-
12:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ATSYH, NTGAZ, TUREX, TRILC, ORMA
-
12:17
MTRKS, BJKAS, BRKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında