***YONGA* *ENJSA* *TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***YONGA******ENJSA******TURSG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler YONGA, TURSG, ENJSA09.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaENERJİSA ENERJİ ENJSA 0,96 0,816TÜRKİYE SİGORTA TURSG 0,4244426 0,3607762YONGA MOBİLYA YONGA 0,1352941 0,1149999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925405BIST