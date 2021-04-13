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***YONGA* *ENJSA* *TURSG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

13.04.2021 17:35



***YONGA******ENJSA******TURSG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Pay Mali Hak Kullanım İşlemi
İlgili Şirketler ENJSA, TURSG, YONGA

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ENERJİSA ENERJİ A.Ş. TREENSA00014 ENJSA Nakit Temettü Ödeme 81,6 96 13/04/2021 TRY
PAY SENEDİ TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. TRAGUSGR91O3 TURSG Nakit Temettü Ödeme 36,07762 42,44426 13/04/2021 TRY
PAY SENEDİ YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREYONG00018 YONGA Nakit Temettü Ödeme 11,49999 13,52941 13/04/2021 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927542


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Gümüş.Ons 25,39 25,41 0,05  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,00  
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