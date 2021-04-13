***YONGA* *ENJSA* *TURSG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
13.04.2021 17:35
***YONGA******ENJSA******TURSG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Pay Mali Hak Kullanım İşlemi
İlgili Şirketler ENJSA, TURSG, YONGA
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ENERJİSA ENERJİ A.Ş. TREENSA00014 ENJSA Nakit Temettü Ödeme 81,6 96 13/04/2021 TRY
PAY SENEDİ TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. TRAGUSGR91O3 TURSG Nakit Temettü Ödeme 36,07762 42,44426 13/04/2021 TRY
PAY SENEDİ YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREYONG00018 YONGA Nakit Temettü Ödeme 11,49999 13,52941 13/04/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927542
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 30,82
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.409
En Düşük
1.381
18:058,0815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
18:059,6950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
18:05451,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,73
|Açılış
|: 451,18
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,09
|48.279.497
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.292.636
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.910.417
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.101.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|261,50
|506.388
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.837.232
|% -10,00
|
|ISKUR
|328.050,00
|328.050
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|81.106.082
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.643.825
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|497.638
|% -9,99
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 3,37
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0810
|8,0850
|% -0,26
|
|Euro
|9,6867
|9,6937
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,1114
|11,1672
|% -0,02
|
|Frank
|8,7250
|8,7775
|% -0,52
|
|Riyal
|2,1479
|2,1587
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,08
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,00
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|3,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
-
17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
-
17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
-
17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem