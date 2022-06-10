***YONGA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.06.2022 11:52
***YONGA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Bekir Şasa tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036673
BIST
13:232.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,09
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
13:2317,0785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0391
|Açılış
|: 17,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
13:2318,1425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1140
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
13:231.012,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,05
|Açılış
|: 1.012,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler13:21
|MAVI
|47,30
|85.418.739
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|10.603.359
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|308.955.897
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.114.600
|% 9,91
|
|SUWEN
|18,96
|53.112.107
|% 9,79
|
|OYYAT
|62,00
|58.857.562
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,10
|86.264.693
|% -9,63
|
|MAGEN
|12,85
|67.918.920
|% -4,18
|
|DOCO
|1.571,70
|20.715.504
|% -4,16
|
|PSGYO
|9,97
|46.493.929
|% -3,39
|
|THYAO
|47,66
|3.055.003.678
|% -1,41
|
|AKBNK
|8,63
|1.075.019.275
|% 3,11
|
|SISE
|22,54
|1.068.876.302
|% -1,83
|
|YKBNK
|4,78
|950.729.166
|% 2,80
|
|GARAN
|15,44
|893.185.617
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,78
|950.729.166
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,67
|372.639.794
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,16
|547.622.038
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,63
|1.075.019.275
|% 3,11
|
|TSKB
|2,45
|251.111.358
|% 2,51
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0671
|17,0825
|% -0,21
|
|Euro
|18,1042
|18,1448
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,2409
|21,3474
|% -0,66
|
|Frank
|17,3655
|17,4702
|% -0,42
|
|Riyal
|4,5466
|4,5694
|% -0,31
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,38
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-7,67
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.813
|-81,00
|
|Tam
|6.670
|6.854
|-74,87
|
|Yarım
|3.224
|3.316
|-36,22
|
|Çeyrek
|1.617
|1.658
|-18,11
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,13
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,82
|