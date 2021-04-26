***YONGA* *KRTEK* *TEKTU* *JANTS* *NIBAS* *DNISI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***YONGA******KRTEK******TEKTU******JANTS******NIBAS******DNISI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler DNISI, JANTS, KRTEK, NIBAS, TEKTU, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***DNISI 1 DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E DZHOSHKUN BEYZAT ALEYDIN 31,000JANTS 2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EMİNE MİNE SERT 2.701,625JANTS 3 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E KEMAL YAVUZ KERPİŞÇİ 2.701,625JANTS 4 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NESRİN KERPİŞÇİ 3.570,750KRTEK 5 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURİYE YÜCEL 2.340,600NIBAS 6 NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ABDULLAH ÖZTÜRK 40.000,000NIBAS 7 NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ RAŞİT KIVRAK 358.104,000NIBAS 8 NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E DZHOSHKUN BEYZAT ALEYDIN 5.000,000NIBAS 9 NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E DZHOSHKUN BEYZAT ALEYDIN 16.626,000NIBAS 10 NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ÖMER FARUK KAYA 395.120,000TEKTU 11 TEK ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. E ENGİN ULUSEL 3.352.000,000YONGA 12 YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BURHAN KÖSEOĞLU 828,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930926BIST