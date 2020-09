***YONGA* *KRTEK* *YBTAS* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***YONGA******KRTEK******YBTAS******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, KRTEK, YBTAS, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BERA 1 BERA HOLDING A.S. E ABDULKADIR DEMIRTAS 2.120,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E ABDULLAH GÜREL 160,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E AHMET GEZER 600,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E ALI ALTUNEL 2.104,000BERA E AYHAN SARI 560,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E AYHAN YIGIT 920,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E AYNUR BOSTANCI 6.824,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E BAYRAM KELLE 56.080,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E BEDRI TOKALI 2.560,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E BURHAN YÜKSEL 15.200,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E CEMAL ULUÇAY 2.080,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E DURSUN EKÖZ 2.400,000BERA 13 BERA HOLDING A.S. E DURSUN GAZ 6.080,000BERA 14 BERA HOLDING A.S. E EMINE HALICIOGLU 4.200,000BERA 15 BERA HOLDING A.S. E EROL MELEK 2.464,000BERA 16 BERA HOLDING A.S. E FATMA ÖZMEN SILAR 800,000BERA 17 BERA HOLDING A.S. E GÜLAY COSKUN 5.280,000BERA 18 BERA HOLDING A.S. E HACI ALI MERMER 10.960,000BERA 19 BERA HOLDING A.S. E HACI ALI RIZA AKGÜL 1.856,000BERA 20 BERA HOLDING A.S. E HALIL ÜNAL 160,000BERA 21 BERA HOLDING A.S. E HASAN AKARGÖL 20.760,000BERA 22 BERA HOLDING A.S. E HASAN ERTÜRK 1.200,000BERA 23 BERA HOLDING A.S. E HAYRIYE BARMAKSIZ 4.008,000BERA 24 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN YIGIT 320,000BERA 25 BERA HOLDING A.S. E HIDAYET YAPAR 4.840,000BERA 26 BERA HOLDING A.S. E KEREM KAHRAMAN 6.200,000BERA 27 BERA HOLDING A.S. E MEHMET YIGIT 920,000BERA 28 BERA HOLDING A.S. E MEHMET ÜNAL 15.800,000BERA 29 BERA HOLDING A.S. E MERYEM BILSIN 2.048,000BERA 30 BERA HOLDING A.S. E METIN YILDIRIM 800,000BERA 31 BERA HOLDING A.S. E MUAMMER GÜDÜL 800,000BERA 32 BERA HOLDING A.S. E MUSA ÖZ 5.240,000BERA 33 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA BARSBAY 3.320,000BERA 34 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA BEYTEKIN 10.024,000BERA 35 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA DILEK 160,000BERA 36 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA KAYA 4.160,000BERA 37 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGIL 1.712,000BERA 38 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA PARLAK 1.640,000BERA 39 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA SÖNMEZ 3.400,000BERA 40 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA TUTAL 2.440,000BERA 41 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA SAHIN 17.080,000BERA 42 BERA HOLDING A.S. E NESRIN OKUTUCU 15.976,000BERA 43 BERA HOLDING A.S. E NUR YIGIT 320,000BERA 44 BERA HOLDING A.S. E NURI AKKOYUN 160,000BERA 45 BERA HOLDING A.S. E OKTAY BOZKURT 2.760,000BERA 46 BERA HOLDING A.S. E OSMAN MERAL 2.048,000BERA 47 BERA HOLDING A.S. E RAMAZAN YILDIZLAR 800,000BERA 48 BERA HOLDING A.S. E RAMAZAN YIGIT 320,000BERA 49 BERA HOLDING A.S. E RESUL POLAT 624,000BERA 50 BERA HOLDING A.S. E SAFFET POLAT 2.328,000BERA 51 BERA HOLDING A.S. E SELVIHAN KÖKEN 5.640,000BERA 52 BERA HOLDING A.S. E SERHAT ÖZALLI 1.600,000BERA 53 BERA HOLDING A.S. E SEYFETTIN KARAHOCAGIL 1.712,000BERA 54 BERA HOLDING A.S. E TESLIME TOZAR 480,000BERA 55 BERA HOLDING A.S. E YAKUP AKSU 5.736,000BERA 56 BERA HOLDING A.S. E YASEMIN YILMAZ 5.240,000BERA 57 BERA HOLDING A.S. E YETER ERASLAN 2.080,000BERA 58 BERA HOLDING A.S. E YILMAZ DURAN 352,000BERA 59 BERA HOLDING A.S. E YUSUF YÜRÜKOGLU 5.000,000BERA 60 BERA HOLDING A.S. E ZÜBEYIR ÖZDEMIR 1.600,000BERA 61 BERA HOLDING A.S. E ÇETIN CEYLAN 3.200,000BERA 62 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM YILMAZ 13.600,000BERA 63 BERA HOLDING A.S. E ILKER EKICI 1.120,000BERA 64 BERA HOLDING A.S. E SAZIMET KANIÖZ 6.120,000KRTEK 65 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E NAFIZ TÜRKMEN 8.981,280YBTAS 66 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KEMAL DEMIR 0,560YBTAS 67 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KEMAL DEMIR 0,933YONGA 68 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E AYSE KADRIYE BABABALIM 16.560,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873744BIST