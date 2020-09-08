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***YONGA* *KSTUR* *ITTFH* *TDGYO* *BUCIM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

08.09.2020 16:45
GÜNCEL HABERLER



***YONGA******KSTUR******ITTFH******TDGYO******BUCIM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BUCIM, ITTFH, KSTUR, TDGYO, YONGA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E NURETTIN ÇAGLAR 6.527,480
BUCIM 2 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E ALI ABRAS 75.527,494
ITTFH 3 ITTIFAK HOLDING A.S. E AHMET ULUYURT 364,500
ITTFH 4 ITTIFAK HOLDING A.S. E ALIME UGUR 1.296,000
ITTFH 5 ITTIFAK HOLDING A.S. E AYSE KOCABAS 477,900
ITTFH 6 ITTIFAK HOLDING A.S. E ERKAN BASAR 210,600
ITTFH 7 ITTIFAK HOLDING A.S. E HALIL ESENGÜL 162,000
ITTFH 8 ITTIFAK HOLDING A.S. E HASAN ÇELIK 502,200
ITTFH 9 ITTIFAK HOLDING A.S. E KADIR KESKIN 153,900
ITTFH 10 ITTIFAK HOLDING A.S. E MURAT DOGAN 243,000
ITTFH 11 ITTIFAK HOLDING A.S. E MUSTAFA TORUN 315,900
ITTFH 12 ITTIFAK HOLDING A.S. E MUSTAFA ÇAGLAYAN 477,900
ITTFH 13 ITTIFAK HOLDING A.S. E NEVZAT DEMIREL 648,000
ITTFH 14 ITTIFAK HOLDING A.S. E TAYYARI CAFER UÇAK 1.312,200
ITTFH 15 ITTIFAK HOLDING A.S. E IBRAHIM KÜTÜK 89,100
KSTUR 16 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E GÜL SONAER 2.704,280
TDGYO 17 TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR 2.715.000,000
YONGA 18 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E FEHAMETTIN TASKAYA 900.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873985


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SERVE 11,11 1.666.442 % 10,00  
DITAS 36,30 5.767.616 % 10,00  
DAGHL 7,04 10.591.516 % 10,00  
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Tam 3.060 3.137 1,37  
Yarım 1.479 1.518 0,66  
Çeyrek 742 759 0,33  
Gümüş.Ons 26,43 26,47 -0,40  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,06  
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