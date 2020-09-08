***YONGA* *KSTUR* *ITTFH* *TDGYO* *BUCIM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***YONGA******KSTUR******ITTFH******TDGYO******BUCIM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, BUCIM, ITTFH, KSTUR, TDGYO, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E NURETTIN ÇAGLAR 6.527,480BUCIM 2 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E ALI ABRAS 75.527,494ITTFH 3 ITTIFAK HOLDING A.S. E AHMET ULUYURT 364,500ITTFH 4 ITTIFAK HOLDING A.S. E ALIME UGUR 1.296,000ITTFH 5 ITTIFAK HOLDING A.S. E AYSE KOCABAS 477,900ITTFH 6 ITTIFAK HOLDING A.S. E ERKAN BASAR 210,600ITTFH 7 ITTIFAK HOLDING A.S. E HALIL ESENGÜL 162,000ITTFH 8 ITTIFAK HOLDING A.S. E HASAN ÇELIK 502,200ITTFH 9 ITTIFAK HOLDING A.S. E KADIR KESKIN 153,900ITTFH 10 ITTIFAK HOLDING A.S. E MURAT DOGAN 243,000ITTFH 11 ITTIFAK HOLDING A.S. E MUSTAFA TORUN 315,900ITTFH 12 ITTIFAK HOLDING A.S. E MUSTAFA ÇAGLAYAN 477,900ITTFH 13 ITTIFAK HOLDING A.S. E NEVZAT DEMIREL 648,000ITTFH 14 ITTIFAK HOLDING A.S. E TAYYARI CAFER UÇAK 1.312,200ITTFH 15 ITTIFAK HOLDING A.S. E IBRAHIM KÜTÜK 89,100KSTUR 16 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E GÜL SONAER 2.704,280TDGYO 17 TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR 2.715.000,000YONGA 18 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E FEHAMETTIN TASKAYA 900.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873985BIST