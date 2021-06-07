***YONGA* *LUKSK* *AVHOL* *EREGL* *BASCM* *YBTAS* *OZBAL* *SODSN* *SONME*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***YONGA******LUKSK******AVHOL******EREGL******BASCM******YBTAS******OZBAL******SODSN******SONME*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AVHOL, BASCM, EREGL, LUKSK, OZBAL, SODSN, SONME, YBTAS, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AVHOL 1 AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E HALİL İBRAHİM BODUR 30.618,000AVHOL 2 AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E HALİL İBRAHİM BODUR 204.495,000AVHOL 3 AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E OSMAN TELLİ 79.813,000BASCM 4 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MUSTAFA SARIAYDIN 268,940EREGL 5 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E HÜSEYİN ÇERÇİ 532,610LUKSK 6 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MEHMET İLHAN 50,510OZBAL 7 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. E ERCİYAS HOLDİNG A.Ş 17.168.491,602 EVETSODSN 8 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E ENDER VAROL 1.876,250SODSN 9 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E ÖMÜR GÜLEN 834,500SONME 10 SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. E OSMAN TELLİ 500,000YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HÜSEYİN ENDER GÖNCÜOĞLU 0,280YBTAS 12 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HÜSEYİN ENDER GÖNCÜOĞLU 0,466YBTAS 13 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MURAT KEBA 0,320YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MURAT KEBA 0,400YBTAS 15 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MİKDAT GÜLEÇ 3,360YBTAS 16 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MİKDAT GÜLEÇ 5,600YONGA 17 YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BİRSEN KESKİN 2.070,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940709BIST