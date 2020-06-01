***YONGA* *LUKSK* *YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
01.06.2020 16:58
***YONGA******LUKSK******YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler LUKSK, YBTAS, YONGA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
LUKSK 1 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E NECATI YIRMIDOKUZ 3,000
YBTAS 2 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HÜSEYIN ÖNLEN 0,600
YBTAS 3 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HÜSEYIN ÖNLEN 0,893
YONGA 4 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E EMINE MELIKE SASA SARIPOLAT 5.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848126
BIST
17:24107.210
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.689,40
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.251
En Düşük
106.357
17:246,8224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
17:247,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
17:24380,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,24
|Açılış
|: 380,47
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.395.825
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.565
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.634.818
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.377.374
|% -7,15
|
|AYCES
|25,40
|560.361
|% -6,20
|
|CMBTN
|69,00
|3.078.203
|% -5,67
|
|ULUUN
|8,91
|44.450.345
|% -4,50
|
|GARAN
|7,97
|1.031.799.699
|% 1,92
|
|ASELS
|31,22
|1.017.453.094
|% 3,45
|
|THYAO
|12,78
|837.762.250
|% 1,43
|
|GSRAY
|3,61
|702.614.434
|% 6,49
|
|EKGYO
|1,60
|672.392.210
|% 8,84
|
|EKGYO
|1,60
|672.392.210
|% 8,84
|
|GSRAY
|3,61
|702.614.434
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,37
|356.798.918
|% 2,16
|
|ODAS
|2,03
|269.672.394
|% 4,64
|
|GARAN
|7,97
|1.031.799.699
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4808
|8,5234
|% 1,01
|
|Frank
|7,0721
|7,1147
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8120
|1,8210
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|4,43
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.505
|31,30
|
|Tam
|2.538
|2.578
|28,10
|
|Yarım
|1.239
|1.262
|21,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,15
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|37,84
|37,84
|0,00
|