***YONGA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
02.09.2020 16:43
***YONGA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler YONGA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
YONGA 1 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E NECLA SOYLU 200.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872981
BIST
17:011.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
17:017,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,4090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3946
En Düşük
7,3588
17:018,7434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0344
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
17:01462,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,08
|Açılış
|: 462,60
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
462,46
BIST En Aktif Hisseler17:01
|FENER
|31,02
|688.160.322
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.594.566
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.475.349
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|155.608.816
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.119.686
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|SANFM
|6,21
|26.796.025
|% -7,17
|
|SISE
|6,22
|872.810.733
|% 0,32
|
|GSRAY
|3,48
|749.396.814
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|716.315.623
|% 8,71
|
|FENER
|31,02
|688.160.322
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,45
|616.087.481
|% 8,35
|
|GSRAY
|3,48
|749.396.814
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|716.315.623
|% 8,71
|
|EKGYO
|1,77
|305.705.936
|% 0,57
|
|PETKM
|3,95
|570.191.511
|% -0,25
|
|SISE
|6,22
|872.810.733
|% 0,32
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3883
|7,3909
|% 0,32
|
|Euro
|8,7382
|8,7434
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,8057
|9,8549
|% -0,22
|
|Frank
|8,0642
|8,1127
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% 0,32
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-20,53
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-19,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-19,05
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-9,21
|
|Çeyrek
|743
|761
|-4,61
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,40
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|-0,19
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 52 kaybederek (% -0.21 ) 1, 220
-
17:17XU100
Endeks 1, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 10, 202.00 milyon TL de
-
17:17SANFM
Yüzde -7.03 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 847, 691 adet işlem
-
17:15TUKAS
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 197, 230 adet işlem
-
17:14ERSU
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 678, 803 adet işlem