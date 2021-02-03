***YONGA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
03.02.2021 16:42
***YONGA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler YONGA
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREYONG00018 YONGA Nakit Temettü Ödeme 5,76757 6,78538 03/02/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907241
BIST
16:351.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:357,1743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:358,6251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0424
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:35423,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,53
|Açılış
|: 423,68
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:33
|MERKO
|9,02
|149.105.511
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,52
|19.082.388
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,51
|2.141.846.725
|% 2,03
|
|GARAN
|9,96
|1.318.069.785
|% 2,79
|
|KOZAL
|123,00
|1.080.698.337
|% 1,40
|
|ODAS
|4,14
|911.257.511
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,08
|776.916.233
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,51
|2.141.846.725
|% 2,03
|
|TSKB
|1,85
|555.930.641
|% 0,54
|
|ODAS
|4,14
|911.257.511
|% 3,24
|
|GSDHO
|2,65
|530.662.723
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,08
|776.916.233
|% -3,32
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1702
|7,1743
|% -0,39
|
|Euro
|8,6194
|8,6251
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,7567
|9,8056
|% -0,54
|
|Frank
|7,9520
|7,9999
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9076
|1,9172
|% -0,34
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|3,70
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.855
|3,00
|
|Tam
|2.799
|2.870
|2,38
|
|Yarım
|1.353
|1.388
|1,15
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,10
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|0,32
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:47PENGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 655, 327 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 9 artarak (% 0.49 ) 1, 611
-
16:46XU100
Endeks 1, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 490.00 milyon TL de
-
16:41XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 22, 339.00 milyon TL de
-
16:39DGGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 192 adet işlem