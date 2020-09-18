***YONGA* *MSGYO* *YKGYO* *KSTUR* *YBTAS* *FONET*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***YONGA******MSGYO******YKGYO******KSTUR******YBTAS******FONET*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler FONET, KSTUR, MSGYO, YBTAS, YKGYO, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **FONET 1 FONET BILGI TEKNOLOJILERI A.S. E ABDÜLKERIM GAZEN 4.000.000,000KSTUR 2 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E FUAT AKDOGAN 2.155,860MSGYO 3 MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S E HASAN BUMIN ANAL 335.548,648YBTAS 4 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HACI VURALDOGAN 4,200YBTAS 5 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HACI VURALDOGAN 9,640YBTAS 6 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E NURETTIN GÜRPINAR 2,240YBTAS 7 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E NURETTIN GÜRPINAR 3,733YKGYO 8 YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E NURETTIN DENIZ 261.889,000YONGA 9 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ADIL GIRAY ÇELIK 5.796,000YONGA 10 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E FEVZI ÇAKMAKÇI 496,800YONGA 11 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E HÜSNIYE YÜKSEL 444.740,000YONGA 12 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E KEVSER KESKIN 2.070,000YONGA 13 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E MELEK KESKIN 2.070,000YONGA 14 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA TURGUT DALAMAN 700.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875675BIST