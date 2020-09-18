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***YONGA* *MSGYO* *YKGYO* *KSTUR* *YBTAS* *FONET*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

18.09.2020 16:41
GÜNCEL HABERLER



***YONGA******MSGYO******YKGYO******KSTUR******YBTAS******FONET*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler FONET, KSTUR, MSGYO, YBTAS, YKGYO, YONGA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
FONET 1 FONET BILGI TEKNOLOJILERI A.S. E ABDÜLKERIM GAZEN 4.000.000,000
KSTUR 2 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E FUAT AKDOGAN 2.155,860
MSGYO 3 MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S E HASAN BUMIN ANAL 335.548,648
YBTAS 4 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HACI VURALDOGAN 4,200
YBTAS 5 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HACI VURALDOGAN 9,640
YBTAS 6 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E NURETTIN GÜRPINAR 2,240
YBTAS 7 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E NURETTIN GÜRPINAR 3,733
YKGYO 8 YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E NURETTIN DENIZ 261.889,000
YONGA 9 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ADIL GIRAY ÇELIK 5.796,000
YONGA 10 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E FEVZI ÇAKMAKÇI 496,800
YONGA 11 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E HÜSNIYE YÜKSEL 444.740,000
YONGA 12 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E KEVSER KESKIN 2.070,000
YONGA 13 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E MELEK KESKIN 2.070,000
YONGA 14 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA TURGUT DALAMAN 700.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875675


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ISBIR 1.771,00 1.194.511 % 10,00  
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Altın Gr. 477 477 5,28  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.142 3.220 23,68  
Yarım 1.519 1.558 11,45  
Çeyrek 762 779 5,73  
Gümüş.Ons 27,05 27,08 0,05  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,02  
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