***YONGA* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
25.08.2020 16:33
***YONGA******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler OYAKC, YONGA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
OYAKC 1 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E BAYRAM KARABOGA 128,470
YONGA 2 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E YADIGAR KANDEMIR 8.280,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871071
BIST
16:221.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:227,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
16:228,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7631
En Düşük
8,6716
16:22458,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,00
|Açılış
|: 458,83
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:22
|INTEM
|14,30
|3.947.350
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|40.259.869
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.803.441
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,41
|1.451.013.931
|% 2,98
|
|PETKM
|4,16
|1.110.586.136
|% 0,48
|
|SASA
|16,10
|1.020.926.005
|% 8,05
|
|TUPRS
|83,75
|627.979.029
|% -0,65
|
|GARAN
|6,88
|586.596.734
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,07
|574.492.522
|% -3,27
|
|PETKM
|4,16
|1.110.586.136
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,92
|471.248.040
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,00
|528.511.322
|% 2,74
|
|BJKAS
|3,14
|428.365.601
|% -1,26
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3945
|7,3991
|% 0,29
|
|Euro
|8,7566
|8,7622
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,7085
|9,7572
|% 0,99
|
|Frank
|8,1067
|8,1555
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9664
|1,9763
|% 0,22
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|0,18
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|-22,00
|
|Tam
|3.038
|3.115
|-14,28
|
|Yarım
|1.468
|1.507
|-6,91
|
|Çeyrek
|736
|753
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|46,47
|46,47
|0,83
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37DZGYO
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 080 adet işlem
-
16:34VKING
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 919 adet işlem
-
16:33DERAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 202 adet işlem
-
16:32DZGYO
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201, 042 adet işlem
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 51 kaybederek (% -0.44 ) 1, 017