***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler210.000 2.085.818 -1.559.816 1.055.069 20.112.741 -5.084.421 16.819.391 16.819.391Transferler21 -5.084.421 5.084.421Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 16.414.135 -603.500 6.661.253 22.471.888 22.471.888Sermaye Arttırımı21 16.590.000 -2.085.818 -14.504.182Dönem Sonu Bakiyeler16.800.000 16.414.135 -2.163.316 1.055.069 524.138 6.661.253 39.291.279 0 39.291.279Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.800.000 16.414.135 -2.163.316 1.055.069 524.138 6.661.253 39.291.279 39.291.279Transferler21 178.103 6.483.150 -6.661.253Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.141.899 1.679.366 537.467 537.467Kar Payları21 -1.976.471 -1.976.471 -1.976.471Dönem Sonu Bakiyeler16.800.000 16.414.135 -3.305.215 1.233.172 5.030.817 1.679.366 37.852.275 0 37.852.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.380.799 1.411.852Dönem Karı (Zararı)1.679.366 6.661.253Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 1.679.366 6.661.253Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.459.868 2.468.368Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22,23 1.538.419 1.366.894Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-534.046Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-534.046Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.255.378 1.484.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,23 1.224.378 1.484.896Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 1.200.117 -30.814Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -351.608Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -351.608Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.278.364 -7.160.118Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-233.460 -2.155.670İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -233.460 -2.155.670Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.551.675 -346.056İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)30 -71.974İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-10,11 -1.551.675 -274.082Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -7.508.217 -5.754.063Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.477.317 907.347İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30 4.731 10.128İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.472.586 897.219Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.537.671 188.324İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)30 -40.344 -47.078İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,10,11 1.578.015 235.402Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-139.130 1.969.503Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -455.162 -54.373Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-786.507 -503.278YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.270.316 -1.814.445Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.381 158.905Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.381 158.905Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.410.697 -1.973.350Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.410.697 -1.946.866Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.484FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.588.069 3.345.159Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18 3.564.540 3.345.159Ödenen Temettüler21 -1.976.471YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.063.046 2.942.566NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.063.046 2.942.566DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.888.414 1.945.848DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.825.368 4.888.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.825.368 4.888.414Ticari Alacaklar7 7.107.891 6.874.431İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.107.891 6.874.431Diğer Alacaklar8 3.152.469 918.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.152.469 918.026Stoklar9 23.042.893 15.534.676Peşin Ödenmiş Giderler10 743.053 1.182.643İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 743.053 1.182.643Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 734.287Diğer Dönen Varlıklar11 758.566 966.140İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 758.566 966.140ARA TOPLAM38.364.527 30.364.330TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.364.527 30.364.330DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 20.929 20.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 20.929 20.929Maddi Duran Varlıklar15 35.759.428 35.008.351Arazi ve Arsalar17.590.000 17.590.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri272.795 327.575Binalar10.195.144 10.495.000Tesis, Makine ve Cihazlar7.280.440 6.156.550Taşıtlar66.610 88.813Mobilya ve Demirbaşlar354.439 350.413Kullanım Hakkı Varlıkları16 52.697Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 25.786 45.443Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 25.786 45.443TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.858.840 35.074.723TOPLAM VARLIKLAR74.223.367 65.439.053KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 14.388.079 12.451.626İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 14.388.079 12.451.626Banka Kredileri18 12.673.857 11.028.751Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 49.181Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar18 1.665.041 1.422.875Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 649.779İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 649.779Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 649.779Ticari Borçlar7 6.990.122 4.512.805İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 85.124 80.393İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.904.998 4.432.412Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.994.482 1.363.784Diğer Borçlar8 831.406 196.905İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 237.249 196.905İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 594.157Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 216.638 125.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 216.638 125.161Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 983.194 419.558Kısa Vadeli Karşılıklar19 645.617 547.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 614.617 547.539Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 31.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 574.532 393.537ARA TOPLAM27.273.849 20.010.915TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.273.849 20.010.915UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 978.308İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 978.308Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 978.308Uzun Vadeli Karşılıklar19 6.821.401 4.734.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 6.821.401 4.734.175Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.297.534 1.402.684TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.097.243 6.136.859TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.371.092 26.147.774ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.852.275 39.291.279Ödenmiş Sermaye21 16.800.000 16.800.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 13.108.920 14.250.819Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.108.920 14.250.819Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 16.414.135 16.414.135Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -3.305.215 -2.163.316Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.233.172 1.055.069Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler21 1.233.172 1.055.069Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 5.030.817 524.138Net Dönem Karı veya Zararı21 1.679.366 6.661.253TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.852.275 39.291.279TOPLAM KAYNAKLAR74.223.367 65.439.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 73.923.411 68.339.099Satışların Maliyeti22 -61.260.620 -51.844.397TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.662.791 16.494.702BRÜT KAR (ZARAR)12.662.791 16.494.702Genel Yönetim Giderleri23 -6.230.956 -4.455.542Pazarlama Giderleri23 -4.398.503 -4.508.860Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 3.433.079 3.993.377Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -1.272.578 -2.454.090ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.193.833 9.069.587Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 191.815 351.608FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.385.648 9.421.195Finansman Gelirleri27 1.708.848 2.457.793Finansman Giderleri27 -3.215.013 -4.827.438SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.879.483 7.051.550Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.200.117 -390.297Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -983.194 -455.162Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -216.923 64.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.679.366 6.661.253DÖNEM KARI (ZARARI)1.679.366 6.661.253Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.679.366 6.661.253Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.141.899 15.810.635Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18.442.848Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.463.972 -773.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler322.073 -1.858.496Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri322.073 -1.858.496Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.141.899 15.810.635TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)537.467 22.471.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları537.467 22.471.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823993BIST