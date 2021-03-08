***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.03.2021 18:10
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.800.000 16.414.135 -2.163.316 14.250.819 1.055.069 524.138 6.661.253 39.291.279 39.291.279
Transferler
21 178.103 6.483.150 -6.661.253
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.141.899 -1.141.899 1.679.366 537.467 537.467
Kar Payları
-1.976.471 -1.976.471 -1.976.471
Dönem Sonu Bakiyeler
16.800.000 16.414.135 16.414.135 -3.305.215 13.108.920 1.233.172 5.030.817 1.679.366 37.852.275 37.852.275
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.800.000 16.414.135 16.414.135 -3.305.215 13.108.920 1.233.172 5.030.817 1.679.366 37.852.275 37.852.275
Transferler
21 -1.679.366 -1.679.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 8.891.671 8.891.671 -416.853 8.474.818 5.703.276 14.178.094 14.178.094
Kar Payları
21 -379.981 -379.981 -379.981
Dönem Sonu Bakiyeler
16.800.000 25.305.806 25.305.806 -3.722.068 21.583.738 1.233.172 6.330.202 5.703.276 51.650.388 51.650.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.461.770 -1.380.799
Dönem Karı (Zararı)
5.703.276 1.679.366
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 5.703.276 1.679.366
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.915.486 3.459.868
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 1.969.298 1.538.419
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,23 1.946.475 721.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.604.473 690.332
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
342.002 31.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -400.573 1.200.117
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-599.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.173.798 -5.278.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.003.860 -233.460
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.020.051 -233.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.098.620 -1.551.675
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-423.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.675.521 -1.551.675
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -7.698.801 -7.508.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.614 2.477.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 -37.846 4.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.460 2.472.586
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
603.149 1.537.671
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30 -451.919 -40.344
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,10,11 1.055.068 1.578.015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.444.964 -139.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -983.194 -455.162
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-786.507
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.572.850 -2.270.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.362 140.381
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,17 3.362 140.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.576.212 -2.410.697
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,17 -5.486.283 -2.410.697
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.929
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.355.938 1.588.069
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.735.919 3.564.540
Kredilerden Nakit Girişleri
18 19.735.919 3.564.540
Ödenen Temettüler
21 -379.981 -1.976.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.244.858 -2.063.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.244.858 -2.063.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.825.368 4.888.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.070.226 2.825.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 18.070.226 2.825.368
Ticari Alacaklar
4.104.031 7.107.891
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 16.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.087.840 7.107.891
Diğer Alacaklar
1.392.436 3.152.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.392.436 3.152.469
Stoklar
9 30.741.694 23.042.893
Peşin Ödenmiş Giderler
1.105.833 743.053
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 633.072 209.973
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 472.761 533.080
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 501.068 734.287
Diğer Dönen Varlıklar
11 4.254.439 758.566
ARA TOPLAM
60.169.727 38.364.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.169.727 38.364.527
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
24.929 20.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.929 20.929
Maddi Duran Varlıklar
15 48.964.350 35.759.428
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 21.508 52.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 99.127 25.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.109.914 35.858.840
TOPLAM VARLIKLAR
109.279.641 74.223.367
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 27.683.389 14.338.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.683.389 14.338.898
Banka Kredileri
18 27.683.389 14.338.898
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 4.640.319 698.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.640.319 698.960
Banka Kredileri
18 4.618.463 649.779
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 21.856 49.181
Ticari Borçlar
7 7.006.736 6.990.122
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 47.278 85.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.959.458 6.904.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.272.007 1.994.482
Diğer Borçlar
8 1.423.511 831.406
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 689.168 237.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 734.343 594.157
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.687 216.638
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 159.065 983.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.098.055 645.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 725.053 614.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 373.002 31.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 552.311 574.532
ARA TOPLAM
44.846.080 27.273.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.846.080 27.273.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 3.428.377 978.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 3.428.377 978.308
Banka Kredileri
18 3.428.377 971.650
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 6.658
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.938.070 6.821.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 7.938.070 6.821.401
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.416.726 1.297.534
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.783.173 9.097.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.629.253 36.371.092
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.650.388 37.852.275
Ödenmiş Sermaye
21 16.800.000 16.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 21.583.738 13.108.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 21.583.738 13.108.920
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.305.806 16.414.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.722.068 -3.305.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.233.172 1.233.172
Yasal Yedekler
21 1.233.172 1.233.172
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 6.330.202 5.030.817
Net Dönem Karı veya Zararı
21 5.703.276 1.679.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.650.388 37.852.275
TOPLAM KAYNAKLAR
109.279.641 74.223.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 93.149.543 73.923.411
Satışların Maliyeti
22 -68.977.574 -61.260.620
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.171.969 12.662.791
BRÜT KAR (ZARAR)
24.171.969 12.662.791
Genel Yönetim Giderleri
23 -5.444.965 -6.230.956
Pazarlama Giderleri
23 -8.353.096 -4.398.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 2.591.444 3.433.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -3.598.632 -1.272.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.366.720 4.193.833
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 22.319 191.815
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.389.039 4.385.648
Finansman Gelirleri
27 4.358.222 1.708.848
Finansman Giderleri
27 -8.444.558 -3.215.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.302.703 2.879.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
400.573 -1.200.117
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -159.065 -983.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 559.638 -216.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.703.276 1.679.366
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.703.276 1.679.366
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.703.276 1.679.366
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç / (kayıp) 29 0,33948070 0,09996220
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.474.817 -1.141.899
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.674.714 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-521.067 -1.463.972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-678.830 322.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-678.830 322.073
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.474.817 -1.141.899
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.178.093 537.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.178.093 537.467
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916117
BIST