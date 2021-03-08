***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.800.000 16.414.135 -2.163.316 14.250.819 1.055.069 524.138 6.661.253 39.291.279 39.291.279Transferler21 178.103 6.483.150 -6.661.253Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.141.899 -1.141.899 1.679.366 537.467 537.467Kar Payları-1.976.471 -1.976.471 -1.976.471Dönem Sonu Bakiyeler16.800.000 16.414.135 16.414.135 -3.305.215 13.108.920 1.233.172 5.030.817 1.679.366 37.852.275 37.852.275Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.800.000 16.414.135 16.414.135 -3.305.215 13.108.920 1.233.172 5.030.817 1.679.366 37.852.275 37.852.275Transferler21 -1.679.366 -1.679.366Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 8.891.671 8.891.671 -416.853 8.474.818 5.703.276 14.178.094 14.178.094Kar Payları21 -379.981 -379.981 -379.981Dönem Sonu Bakiyeler16.800.000 25.305.806 25.305.806 -3.722.068 21.583.738 1.233.172 6.330.202 5.703.276 51.650.388 51.650.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.461.770 -1.380.799Dönem Karı (Zararı)5.703.276 1.679.366Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 5.703.276 1.679.366Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.915.486 3.459.868Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22,23 1.969.298 1.538.419Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22,23 1.946.475 721.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.604.473 690.332Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler342.002 31.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -400.573 1.200.117Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-599.714İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.173.798 -5.278.364Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.003.860 -233.460İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.191İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.020.051 -233.460Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.098.620 -1.551.675İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-423.099İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.675.521 -1.551.675Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -7.698.801 -7.508.217Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.614 2.477.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30 -37.846 4.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)54.460 2.472.586Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler603.149 1.537.671İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)30 -451.919 -40.344İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,10,11 1.055.068 1.578.015Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.444.964 -139.130Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -983.194 -455.162Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-786.507YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.572.850 -2.270.316Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.362 140.381Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15,17 3.362 140.381Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.576.212 -2.410.697Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,17 -5.486.283 -2.410.697Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-89.929FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.355.938 1.588.069Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.735.919 3.564.540Kredilerden Nakit Girişleri18 19.735.919 3.564.540Ödenen Temettüler21 -379.981 -1.976.471YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.244.858 -2.063.046NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.244.858 -2.063.046DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.825.368 4.888.414DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.070.226 2.825.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 18.070.226 2.825.368Ticari Alacaklar4.104.031 7.107.891İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 16.191İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.087.840 7.107.891Diğer Alacaklar1.392.436 3.152.469İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.392.436 3.152.469Stoklar9 30.741.694 23.042.893Peşin Ödenmiş Giderler1.105.833 743.053İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 633.072 209.973İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 472.761 533.080Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 501.068 734.287Diğer Dönen Varlıklar11 4.254.439 758.566ARA TOPLAM60.169.727 38.364.527TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR60.169.727 38.364.527DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar24.929 20.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 24.929 20.929Maddi Duran Varlıklar15 48.964.350 35.759.428Kullanım Hakkı Varlıkları16 21.508 52.697Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 99.127 25.786TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.109.914 35.858.840TOPLAM VARLIKLAR109.279.641 74.223.367KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 27.683.389 14.338.898İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar27.683.389 14.338.898Banka Kredileri18 27.683.389 14.338.898Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 4.640.319 698.960İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.640.319 698.960Banka Kredileri18 4.618.463 649.779Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 21.856 49.181Ticari Borçlar7 7.006.736 6.990.122İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 47.278 85.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.959.458 6.904.998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.272.007 1.994.482Diğer Borçlar8 1.423.511 831.406İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 689.168 237.249İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 734.343 594.157Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.687 216.638Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 159.065 983.194Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.098.055 645.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 725.053 614.617Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 373.002 31.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 552.311 574.532ARA TOPLAM44.846.080 27.273.849TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.846.080 27.273.849UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 3.428.377 978.308İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 3.428.377 978.308Banka Kredileri18 3.428.377 971.650Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 6.658Uzun Vadeli Karşılıklar7.938.070 6.821.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 7.938.070 6.821.401Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.416.726 1.297.534TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.783.173 9.097.243TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.629.253 36.371.092ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.650.388 37.852.275Ödenmiş Sermaye21 16.800.000 16.800.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 21.583.738 13.108.920Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 21.583.738 13.108.920Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25.305.806 16.414.135Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.722.068 -3.305.215Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.233.172 1.233.172Yasal Yedekler21 1.233.172 1.233.172Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 6.330.202 5.030.817Net Dönem Karı veya Zararı21 5.703.276 1.679.366TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.650.388 37.852.275TOPLAM KAYNAKLAR109.279.641 74.223.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 93.149.543 73.923.411Satışların Maliyeti22 -68.977.574 -61.260.620TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.171.969 12.662.791BRÜT KAR (ZARAR)24.171.969 12.662.791Genel Yönetim Giderleri23 -5.444.965 -6.230.956Pazarlama Giderleri23 -8.353.096 -4.398.503Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 2.591.444 3.433.079Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -3.598.632 -1.272.578ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.366.720 4.193.833Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 22.319 191.815FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.389.039 4.385.648Finansman Gelirleri27 4.358.222 1.708.848Finansman Giderleri27 -8.444.558 -3.215.013SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.302.703 2.879.483Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri400.573 -1.200.117Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -159.065 -983.194Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 559.638 -216.923SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.703.276 1.679.366DÖNEM KARI (ZARARI)5.703.276 1.679.366Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.703.276 1.679.366Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) 29 0,33948070 0,09996220Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.474.817 -1.141.899Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9.674.714 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-521.067 -1.463.972Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-678.830 322.073Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-678.830 322.073Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.474.817 -1.141.899TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.178.093 537.467Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları14.178.093 537.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916117BIST