***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 03.03.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe PAMUKKALEAdres Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/DenizliGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.4 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.5 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.7 - Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.9 - 2020 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,10 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,11 - Teklifler ve dileklerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GÜNDEM 2019 PDF.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarDENİZLİYONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDANTicaret Sicil No: 3665 – MerkezŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih, üç sayılı kararı gereğince 26.03.2020 Perşembe günü saat 10.30'da Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.DİKKAT : Toplantı şirket merkezinde değil yukarıdaki adreste yapılacaktır.2019 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar. Ancak hisselerini MKK ‘ya kaydettirmiş ortaklarımızın Genel Kurul günü toplantıya nüfus kağıtları ile birlikte gelmeleri yeterlidir.G Ü N D E M1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2. Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.3. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.4. 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.5. 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile diğer finansal tablolar ve açıklayıcı notlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.7. Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.9. 2020 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,11. Teklifler ve dilekler.V E K A L E T N A M ESahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ………… tarihinde Akhan Mah. 246 Sok. No:8 P.K.402, 20140 Pamukkale/Denizli Denizli İhracatçılar Birliği ‘nde saat ……… yapılacak ……… yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...........................................'yı vekil tayin ettim.VEKALETİ VERENİsim :İmza :Tarih :VEKALETİ VERENİNSermaye miktarı :Hisse adedi :Oy miktarı :Adresi :NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti vereninnoter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823990BIST