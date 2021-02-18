***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.02.2021 10:54
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TESCİL BİLGİLENDİRMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.01.2021
Genel Kurul Tarihi 28.01.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe PAMUKKALE
Adres AKHAN MAHALLESİ 246 SOKAK NO:8 P.K. 402 20140 PAMUKKALE / DENİZLİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının, Olağanüstü Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesine
3 - Sermaye piyasası kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait dağıtılmayan karın dağıtılması için Yönetim Kurulunun kar dağıtımının teklifinin görüşülerek karara bağlanması
4 - Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu 'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
5 - teklifler ve dilekler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIMI İLE İLGİLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TAMAMLANMIŞ OLUP EKTE BU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZİRUN CETVELİ YERALMIŞTIR.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN CETVELİ KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.01.2021 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurulu Tescil işlemleri kapsamında
Sadece kar dağıtımı olduğundan ilana tabi bir husus görülmediği Ticaret Sicil tarafından tarafımıza bildirildi.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910756
BIST