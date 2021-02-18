***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TESCİL BİLGİLENDİRMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 05.01.2021Genel Kurul Tarihi 28.01.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.01.2021Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe PAMUKKALEAdres AKHAN MAHALLESİ 246 SOKAK NO:8 P.K. 402 20140 PAMUKKALE / DENİZLİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının, Olağanüstü Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesine3 - Sermaye piyasası kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak, 2019 yılına ait dağıtılmayan karın dağıtılması için Yönetim Kurulunun kar dağıtımının teklifinin görüşülerek karara bağlanması4 - Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu 'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi5 - teklifler ve dileklerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIMI İLE İLGİLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TAMAMLANMIŞ OLUP EKTE BU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZİRUN CETVELİ YERALMIŞTIR.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZİRUN CETVELİ KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 28.01.2021 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurulu Tescil işlemleri kapsamındaSadece kar dağıtımı olduğundan ilana tabi bir husus görülmediği Ticaret Sicil tarafından tarafımıza bildirildi.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910756BIST