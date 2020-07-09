***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 17:48
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.12.2019 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamasında belirtildiği gibi, Şirketimizin 16/10/2019 tarihindeki 840 kW gücünde çatı üstü GES Elektrik Üretim Tesisi kurulum talebi, ADM Elektrik Dağıtım A:Ş. nin 25/12 /2019 tarihli Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu ile uygun bulunmuş idi.
Bu çağrı mektubuna istinaden, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş firması ile, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisimizin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5436 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji Üretimi amaçlı kullanımına ilişkin Kanun ve bu Kanunlar uyarınca çıkarılmış ikincil mevzuat uyarınca tanzim edilen "Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşması", ilgili yatırımın en geç 22.6.2022 tarihinde tamamlanması şartı ile imzalanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858409
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
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|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,61
|Açılış
|: 397,30
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6372
|8,6805
|% 0,17
|
|Frank
|7,2733
|7,3171
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-8,66
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.603
|-2,80
|
|Tam
|2.656
|2.670
|-2,90
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-1,40
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,68
|
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