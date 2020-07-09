***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.12.2019 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamasında belirtildiği gibi, Şirketimizin 16/10/2019 tarihindeki 840 kW gücünde çatı üstü GES Elektrik Üretim Tesisi kurulum talebi, ADM Elektrik Dağıtım A:Ş. nin 25/12 /2019 tarihli Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu ile uygun bulunmuş idi.Bu çağrı mektubuna istinaden, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş firması ile, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisimizin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5436 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji Üretimi amaçlı kullanımına ilişkin Kanun ve bu Kanunlar uyarınca çıkarılmış ikincil mevzuat uyarınca tanzim edilen "Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşması", ilgili yatırımın en geç 22.6.2022 tarihinde tamamlanması şartı ile imzalanmıştır.Kamuoyuna Saygıyla duyurulur"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858409BIST