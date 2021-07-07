***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHissedarlarımızdan ve yatırımcılardan gelen soruları cevaplandırmak üzere aşağıda yer alan konularda açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda1) Şirketimizin Yurtdışı pazarında daha fazla yer edinmek ve tanınmak için herhangi bir yabancı ortaklık girişimi yoktur. Mevcut durumda Avrupa pazarında önemli perakendeciler tarafından ismi bilinen ve işbirliği için talep gören bir şirkettir.2) Yurtdışına direkt olarak aracısız ürün satışı (Mağaza vb.) yapılması konusunda herhangi bir çalışmamız yoktur.3) Şu anda dış pazardaki müşterilerimizin taleplerine en ufak bir aksama olmadan cevap verebilmemiz birinci önceliğimizdir. Yurtdışı pazarın karlılığı ve devamlılığı dolayısıyla hecaret Denetimi) denetimlerinden altı ayda bir başarıyla geçmektedir.6) Şirketimiz Borsaya kote olduğundan beri bir kez bedelsiz sermaye artırımı yapmış ve hiçbir bedelli sermaye artımı yapmamıştır. Dolayısıyla, Borsadan bugüne kadar hiçbir bedel Şirketin kasasına girmemiş, Şirket bütün büyümesini kendi özkaynaklarından ve gerektiğinde kısa vadeli kredilerden kullanarak sağlamıştır.7) PÖİP den bir üst pazara çıkılması konusunda yönetim kurulumuzun kısa vadede bir planı ve bu konuda bir görüşmesi yoktur.8) Şirketimizin PÖİP de işlem gören hisse senetlerini geri alma yada borsa kotundan çıkartma gibi bir eylem planı yoktur. Şirketimizin finansal imkanlarının hem yatırımlarımızın zamanında tamamlanması hem de MDF, sunta, kereste gibi önemli hammaddelerde yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesine ve fiyat artışlarına karşı gerekli stok birikimi için en verimli şekilde kullanılması gerekmektedir.9) Ortaklarımızın kendi inisiyatifleri ve özgür iradeleri ile seçtikleri fiyat ve zamanda hisselerini alıp satması sonucu ortaya çıkan ve serbest piyasada oluşan hisse senedi değerine ne Şirketimizin ne de Yönetim kurulu üyelerimizin herhangi bir etkisi söz konusu değildir ve ayrıca kanunen yasaktır. Yönetimimizin hiçbir tarihte hisse fiyat seviyesi ile ilgili hiç kimseye bir taahhüdü veya önerisi olmamıştır, bu konuda etkimiz de yoktur ve olmayacaktır. Bazı hissedarlarımızın bize de ulaşan yoğun menfi yorumları Şirkete ve hisse fiyatına olumlu katkı yapmadığı gibi daha çok zarar verdiği düşünülmektedir.10) Şirket Yönetimimiz, Şirketimizin en iyi şekilde yönetilmesi ile görevlidir. Bu çalışmanın değerlendirilme karnesi Şirketin dönem sonlarında yayınlanan Finansallarıdır ve Şirketin hisse fiyatı öncelikle bu değerlere göre oluşur. 2. Çeyrek finansal neticeleri Haziran ayı sonunda yapılan sayımlardan ve finansal kontrollerden sonra süresi içerisinde KAP üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır.11) Şirketimizin üretim planı, kesinleşmiş siparişler ile Ekim sonuna ve müşterilerimizden gelen üretim rezervasyonları doğrultusunda yıl sonuna kadar doludur. Faaliyetlerimiz, planlanan 2021 bütçe hedefleri doğrultusunda karlı bir şekilde devam etmektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947718BIST