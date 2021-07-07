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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2021 16:15



***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Hissedarlarımızdan ve yatırımcılardan  gelen soruları cevaplandırmak üzere aşağıda  yer alan  konularda açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda  
1)      Şirketimizin Yurtdışı pazarında daha fazla yer edinmek ve tanınmak  için herhangi bir yabancı  ortaklık girişimi yoktur. Mevcut durumda Avrupa pazarında önemli perakendeciler tarafından ismi bilinen ve işbirliği için talep gören bir şirkettir.
2)      Yurtdışına  direkt olarak aracısız  ürün satışı (Mağaza vb.) yapılması  konusunda herhangi bir çalışmamız yoktur.
3)      Şu anda dış pazardaki müşterilerimizin taleplerine en ufak bir aksama olmadan cevap verebilmemiz birinci önceliğimizdir. Yurtdışı pazarın karlılığı ve devamlılığı dolayısıyla hecaret Denetimi) denetimlerinden altı ayda bir başarıyla geçmektedir.
6)      Şirketimiz Borsaya kote olduğundan beri bir kez bedelsiz sermaye artırımı yapmış ve hiçbir bedelli sermaye artımı yapmamıştır. Dolayısıyla, Borsadan bugüne kadar hiçbir bedel Şirketin kasasına girmemiş, Şirket bütün büyümesini kendi özkaynaklarından ve gerektiğinde kısa vadeli kredilerden kullanarak sağlamıştır.
7)      PÖİP den bir üst pazara çıkılması  konusunda yönetim  kurulumuzun kısa vadede bir planı ve bu konuda bir görüşmesi yoktur.
8)      Şirketimizin PÖİP de  işlem  gören  hisse senetlerini  geri alma  yada  borsa kotundan  çıkartma gibi bir eylem planı yoktur. Şirketimizin finansal imkanlarının hem yatırımlarımızın zamanında tamamlanması hem de MDF, sunta, kereste gibi önemli hammaddelerde yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesine  ve fiyat artışlarına karşı gerekli stok birikimi için en verimli şekilde kullanılması gerekmektedir.
9)      Ortaklarımızın kendi inisiyatifleri ve özgür iradeleri ile seçtikleri fiyat ve zamanda hisselerini alıp satması sonucu ortaya çıkan ve serbest piyasada oluşan hisse senedi değerine ne Şirketimizin ne de Yönetim kurulu üyelerimizin herhangi bir etkisi söz konusu değildir ve ayrıca kanunen yasaktır. Yönetimimizin hiçbir tarihte hisse fiyat seviyesi ile ilgili hiç kimseye bir taahhüdü veya önerisi olmamıştır, bu konuda etkimiz de yoktur ve olmayacaktır. Bazı hissedarlarımızın bize de ulaşan yoğun menfi yorumları Şirkete ve hisse fiyatına olumlu katkı yapmadığı gibi daha çok zarar verdiği düşünülmektedir.
10)  Şirket Yönetimimiz, Şirketimizin en iyi şekilde yönetilmesi ile görevlidir. Bu çalışmanın değerlendirilme karnesi Şirketin dönem sonlarında  yayınlanan Finansallarıdır ve Şirketin hisse fiyatı öncelikle bu değerlere göre oluşur. 2. Çeyrek finansal neticeleri Haziran ayı sonunda yapılan sayımlardan ve finansal kontrollerden sonra süresi içerisinde KAP üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır.
11)  Şirketimizin üretim planı, kesinleşmiş siparişler ile Ekim sonuna ve müşterilerimizden gelen üretim rezervasyonları doğrultusunda yıl sonuna kadar doludur. Faaliyetlerimiz, planlanan 2021 bütçe hedefleri doğrultusunda karlı bir şekilde devam etmektedir.
                        
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947718


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Tam 3.324 3.407 -2,36  
Yarım 1.606 1.648 -1,14  
Çeyrek 806 824 -0,57  
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Gümüş Gr. 7,24 7,24 -0,06  
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