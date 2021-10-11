***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇok sayıda Sayın Ortağımızın Şirketimize yönelttiği sorularını cevaplamak üzere :Şirketimiz, ağırlıklı Avrupa olmak üzere, Amerika, Avustralya ve İsrail 'deki büyük mobilya perakendecileri olan müşterilerinin taleplerini karşılamak için tam kapasite çalışmaya devam etmekte ve 2022 ilk ayları dahil sipariş kaydetmektedir.Piyasadaki Sunta, MDF ,aksesuar, cam gibi önemli girdilerde yaşanan tedarik zorluklarına rağmen, üretimimiz aksamadan ve karlı olarak, aralıksız devam etmektedir.2022 yılı için hem mevcut hem de yeni müşteriler kazanmak için proje çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.Olumlu olacağına inandığımız III. Çeyrek Finansallar hazırlanmakta olup yasal süresi içerisinde KAP' ta yayınlanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969571BIST