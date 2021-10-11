***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2021 17:42
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çok sayıda Sayın Ortağımızın Şirketimize yönelttiği sorularını cevaplamak üzere :
Şirketimiz, ağırlıklı Avrupa olmak üzere, Amerika, Avustralya ve İsrail 'deki büyük mobilya perakendecileri olan müşterilerinin taleplerini karşılamak için tam kapasite çalışmaya devam etmekte ve 2022 ilk ayları dahil sipariş kaydetmektedir.
Piyasadaki Sunta, MDF ,aksesuar, cam gibi önemli girdilerde yaşanan tedarik zorluklarına rağmen, üretimimiz aksamadan ve karlı olarak, aralıksız devam etmektedir.
2022 yılı için hem mevcut hem de yeni müşteriler kazanmak için proje çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.
Olumlu olacağına inandığımız III. Çeyrek Finansallar hazırlanmakta olup yasal süresi içerisinde KAP' ta yayınlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969571
BIST
17:381.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,34
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
17:388,9659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:3810,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
17:38507,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 507,14
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.147.021
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|33.963.148
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.813.078
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|210.250.738
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|99.783.021
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.119.706
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|63.731.637
|% -9,96
|
|EUKYO
|4,92
|6.144.791
|% -9,89
|
|GARAN
|9,46
|1.182.263.148
|% 1,72
|
|KRDMD
|6,72
|855.695.554
|% 4,51
|
|EREGL
|17,55
|772.113.943
|% 2,81
|
|TUPRS
|125,30
|631.895.535
|% 1,87
|
|THYAO
|14,21
|483.650.071
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,42
|360.375.852
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,72
|855.695.554
|% 4,51
|
|GARAN
|9,46
|1.182.263.148
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,80
|212.926.326
|% 1,12
|
|ODAS
|1,51
|148.868.772
|% 3,42
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9655
|8,9659
|% -0,03
|
|Euro
|10,3831
|10,3880
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,1983
|12,2595
|% 0,20
|
|Frank
|9,6566
|9,7148
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3852
|2,3972
|% 0,05
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|1,28
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|1,56
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:48OYAYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 871, 620 adet işlem
-
17:47KRDMA
Yüzde 6.65 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 895, 905 adet işlem
-
17:46OYAYO
Yüzde 9.72 oranında artışla 7.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 842, 177 adet işlem
-
17:45KRONT
Yüzde 4.88 oranında artışla 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 183, 653 adet işlem
-
17:44KRDMD
Yüzde 4.51 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 239, 850 adet işlem