***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoVELİ CİNGÖZ MALİ İŞLER UZMANI 12.07.2012 0258 267 15 15 velicingoz@yongamobilya.comGÖKHAN SERTDEMİR GENEL MÜDÜR 12.07.2012 0258 267 15 15 gsertdemir@yongamobilya.comÖZLEM YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 23.10.2017 0258 267 15 15 ozlem@yongamobilya.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÖKHAN SERTDEMİR GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YokVELİ CİNGÖZ MALİ İŞLER UZMANI Muhasebeci MALİ İŞLER UZMANI YokÖZLEM YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908115BIST