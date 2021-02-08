***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.02.2021 12:02
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
VELİ CİNGÖZ MALİ İŞLER UZMANI 12.07.2012 0258 267 15 15 velicingoz@yongamobilya.com
GÖKHAN SERTDEMİR GENEL MÜDÜR 12.07.2012 0258 267 15 15 gsertdemir@yongamobilya.com
ÖZLEM YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 23.10.2017 0258 267 15 15 ozlem@yongamobilya.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN SERTDEMİR GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR Yok
VELİ CİNGÖZ MALİ İŞLER UZMANI Muhasebeci MALİ İŞLER UZMANI Yok
ÖZLEM YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908115
BIST
15:001.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:007,1204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0640
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:008,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0594
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:00416,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 5,49
|Açılış
|: 416,44
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
416,66
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:00
|JANTS
|552,30
|52.401.745
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.777
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|GOLTS
|75,65
|89.577.147
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|2.989.295.827
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|2.989.295.827
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,60
|1.570.348.858
|% 3,30
|
|ISFIN
|4,53
|1.018.742.477
|% 9,16
|
|ODAS
|4,27
|901.346.733
|% 3,39
|
|GARAN
|9,80
|875.027.486
|% 0,41
|
|DOHOL
|3,62
|2.989.295.827
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,53
|1.018.742.477
|% 9,16
|
|ODAS
|4,27
|901.346.733
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,49
|467.390.693
|% 1,63
|
|ALBRK
|2,21
|358.004.652
|% 0,91
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1164
|7,1204
|% 0,91
|
|Euro
|8,5635
|8,5696
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,7030
|9,7516
|% 0,39
|
|Frank
|7,8637
|7,9111
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8901
|1,8996
|% 0,78
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|9,25
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,49
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.805
|56,00
|
|Tam
|2.748
|2.818
|54,85
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|26,53
|
|Çeyrek
|666
|681
|13,27
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,12
|60,12
|0,56
|