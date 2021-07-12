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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.07.2021 12:11



***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BEKİR ŞASA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Hemel A.Ş.-Yol Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 41.29 Bağımsız Üye Değil Yok
MUSTAFA TURGUT DALAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dalaman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 7.09 Bağımsız Üye Değil Yok
SİNAN SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Dalaman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0.01 Bağımsız Üye Değil Yok
AZİZ ŞASA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yok 3.33 Bağımsız Üye Değil Yok
SAFİYE AYLİN TOKUZLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yol Yapı A.Ş. - Hemel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 3 Bağımsız Üye Değil Yok




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950221


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Yarım 1.592 1.633 -12,22  
Çeyrek 799 816 -6,10  
Gümüş.Ons 25,92 25,96 -0,15  
Gümüş Gr. 7,18 7,19 -0,07  
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