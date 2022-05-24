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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.05.2022 12:08
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi KALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler KALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ELVAN ERTOPCU MALİ İŞLER UZMANI 19.05.2022 0258 267 15 15 elvan@yongamobilya.com
GÖKHAN SERTDEMİR GENEL MÜDÜR 12.07.2012 0258 267 15 15 gsertdemir@yongamobilya.com
ÖZLEM YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 23.10.2017 0258 267 15 15 ozlem@yongamobilya.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031984


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BIST En Aktif Hisseler13:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 27,06 4.963.083 % 10,00  
ARCLK 74,40 534.812.100 % 9,98  
ALKA 39,34 37.234.983 % 9,95  
KGYO 5,23 20.327.361 % 9,87  
MZHLD 57,35 6.084.703 % 9,76  
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13:47 Alış Satış %  
Dolar 16,3275 16,3362 % 1,62  
Euro 17,4110 17,4307 % 0,78  
Sterlin 20,2952 20,3970 % 0,87  
Frank 16,8358 16,9372 % 0,86  
Riyal 4,3316 4,3533 % 1,23  
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13:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 -14,28  
Altın Gr. 971 971 4,87  
Cumhuriyet 6.465 6.562 55,00  
Tam 6.432 6.595 54,84  
Yarım 3.109 3.190 26,53  
Çeyrek 1.559 1.595 13,26  
Gümüş.Ons 21,81 21,84 -0,29  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,02  
B. Petrol 112 112 1,26  
Seans Raporu 13:47
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