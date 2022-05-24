***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2022 12:08
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi KALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler KALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ELVAN ERTOPCU MALİ İŞLER UZMANI 19.05.2022 0258 267 15 15 elvan@yongamobilya.com
GÖKHAN SERTDEMİR GENEL MÜDÜR 12.07.2012 0258 267 15 15 gsertdemir@yongamobilya.com
ÖZLEM YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 23.10.2017 0258 267 15 15 ozlem@yongamobilya.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031984
BIST
13:472.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 15,82
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
13:4716,3362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2604
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
13:4717,4307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1341
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
13:47971,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,87
|Açılış
|: 971,11
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler13:47
|DAGHL
|27,06
|4.963.083
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|534.812.100
|% 9,98
|
|ALKA
|39,34
|37.234.983
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.327.361
|% 9,87
|
|MZHLD
|57,35
|6.084.703
|% 9,76
|
|MEPET
|4,07
|22.464.977
|% -9,96
|
|SELVA
|8,66
|22.244.334
|% -7,87
|
|NUGYO
|5,78
|30.858.318
|% -5,71
|
|DOGUB
|4,48
|21.495.198
|% -5,68
|
|SEYKM
|7,31
|26.330.784
|% -4,94
|
|SISE
|20,50
|1.801.077.495
|% 3,43
|
|THYAO
|42,12
|1.285.164.891
|% -0,09
|
|GARAN
|14,55
|1.148.372.008
|% -1,75
|
|ASELS
|23,70
|1.064.642.831
|% 2,78
|
|HEKTS
|29,38
|662.908.507
|% -1,41
|
|SISE
|20,50
|1.801.077.495
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,56
|214.621.229
|% 0,00
|
|GARAN
|14,55
|1.148.372.008
|% -1,75
|
|YKBNK
|4,36
|290.336.532
|% -0,46
|
|DOHOL
|3,65
|202.908.951
|% 0,55
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3275
|16,3362
|% 1,62
|
|Euro
|17,4110
|17,4307
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,2952
|20,3970
|% 0,87
|
|Frank
|16,8358
|16,9372
|% 0,86
|
|Riyal
|4,3316
|4,3533
|% 1,23
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-14,28
|
|Altın Gr.
|971
|971
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|55,00
|
|Tam
|6.432
|6.595
|54,84
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,53
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|13,26
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,26
|