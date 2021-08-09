***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/08/2021Karar Sayısı16Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıYönetim Kurulumuz 09.08.2021 tarihinde 16 numaralı karar ile Sorumluluk Beyanı kararı almıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956134BIST