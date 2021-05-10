***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıEL CORTE INGLESVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/08/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiİHRACATIMIZIN ARTMASINA OLUMLU ETKİSİ OLACAKTIR. İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER ARASINA İSPANYA DAHİL OLACAKTIR.AçıklamalarŞirketimiz ile Avrupa' nın en büyük perakendeci firması olan İspanyol "EL CORTE INGLES" firması arasında 2 yıl önce başlayan görüşmeler neticesinde yapmış olduğumuz numune onaylanmış ve Ağustos ayında ihraç edilmek üzere ilk siparişimiz alınmıştır. El Corte Ingles ilk siparişi 150 adet çalışma masası ünitesi içindir ve 22.275 Euro tutarındadır. Diğer müşterilerimizin siparişleri ile beraber imalat programımız Ağustos ayına kadar doludur.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935622BIST