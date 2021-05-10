***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.05.2021 13:15
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
EL CORTE INGLES
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
İHRACATIMIZIN ARTMASINA OLUMLU ETKİSİ OLACAKTIR. İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER ARASINA İSPANYA DAHİL OLACAKTIR.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Avrupa' nın en büyük perakendeci firması olan İspanyol "EL CORTE INGLES" firması arasında 2 yıl önce başlayan görüşmeler neticesinde yapmış olduğumuz numune onaylanmış ve Ağustos ayında ihraç edilmek üzere ilk siparişimiz alınmıştır. El Corte Ingles ilk siparişi 150 adet çalışma masası ünitesi içindir ve 22.275 Euro tutarındadır. Diğer müşterilerimizin siparişleri ile beraber imalat programımız Ağustos ayına kadar doludur.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935622
BIST
14:081.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,63
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
14:088,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3223
En Düşük
8,2552
14:0810,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0740
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,1437
En Düşük
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|Açılış
|: 491,14
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|Önceki Kapanış
|: 488,49
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491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler14:08
|CEMAS
|1,32
|158.595.131
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.322.057
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,64
|20.052.398
|% 9,16
|
|INVEO
|143,40
|118.880.044
|% 8,64
|
|SONME
|30,78
|2.447.418
|% 7,62
|
|VAKFN
|12,60
|102.056.426
|% -9,94
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|JANTS
|71,65
|187.096.289
|% -6,83
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|KSTUR
|305,00
|569.794
|% -5,89
|
|KRDMD
|8,75
|851.671.256
|% 0,46
|
|KOZAL
|129,90
|780.279.199
|% 1,09
|
|PETKM
|6,72
|692.927.979
|% 1,66
|
|THYAO
|13,36
|691.925.860
|% -0,07
|
|GARAN
|7,68
|550.858.755
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,32
|158.595.131
|% 10,00
|
|PETKM
|6,72
|692.927.979
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,88
|192.646.542
|% -2,08
|
|KRDMD
|8,75
|851.671.256
|% 0,46
|
|GARAN
|7,68
|550.858.755
|% -1,92
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2856
|8,2887
|% 0,20
|
|Euro
|10,1059
|10,1124
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6860
|11,7446
|% 0,33
|
|Frank
|9,1611
|9,2163
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2060
|2,2170
|% 0,27
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,96
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,51
|