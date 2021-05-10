Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

10.05.2021 13:15



***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
EL CORTE INGLES
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
İHRACATIMIZIN ARTMASINA OLUMLU ETKİSİ OLACAKTIR. İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER ARASINA İSPANYA DAHİL OLACAKTIR.
Açıklamalar

Şirketimiz ile Avrupa' nın en büyük perakendeci firması olan İspanyol  "EL CORTE INGLES" firması arasında 2 yıl önce başlayan görüşmeler neticesinde yapmış olduğumuz numune onaylanmış ve Ağustos ayında ihraç edilmek üzere ilk siparişimiz alınmıştır. El Corte Ingles ilk siparişi 150 adet çalışma masası ünitesi içindir ve 22.275 Euro tutarındadır. Diğer müşterilerimizin siparişleri ile beraber imalat programımız Ağustos ayına kadar doludur.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935622


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:081.448
Değişim :  -0,86% |  -12,63
Açılış :  1.448  
Önceki Kapanış :  1.461  
En Yüksek
1.456 En Düşük
1.442
BIST En Aktif Hisseler14:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,32 158.595.131 % 10,00  
CANTE 5,59 146.322.057 % 9,82  
ISGSY 17,64 20.052.398 % 9,16  
INVEO 143,40 118.880.044 % 8,64  
SONME 30,78 2.447.418 % 7,62  
daha fazla
14:08 Alış Satış %  
Dolar 8,2856 8,2887 % 0,20  
Euro 10,1059 10,1124 % 0,74  
Sterlin 11,6860 11,7446 % 0,33  
Frank 9,1611 9,2163 % 0,19  
Riyal 2,2060 2,2170 % 0,27  
daha fazla
14:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 4,96  
Altın Gr. 490 490 1,81  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,49 27,53 0,20  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,06  
B. Petrol 67,81 67,81 -0,51  
Seans Raporu 14:08
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru