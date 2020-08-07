***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:44
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YUNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866410
BIST
12:00990
En Yüksek
|Değişim
|: -4,34%
|| -44,88
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
989
12:007,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1312
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,2144
12:008,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1071
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,5597
12:00487,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,03
|Açılış
|: 487,30
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,11
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.653.279
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|GLRYH
|18,22
|40.759.717
|% 9,89
|
|FADE
|2,90
|229.416
|% 9,85
|
|RTALB
|51,30
|132.919.108
|% 8,73
|
|KARTN
|494,10
|6.110.691
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.336.111
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|1.324.944
|% -10,00
|
|KRONT
|22,86
|3.644.535
|% -10,00
|
|CEMAS
|1,35
|32.040.490
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,72
|827.658.984
|% -8,99
|
|SISE
|5,76
|553.863.664
|% 0,17
|
|GARAN
|6,28
|418.728.316
|% -2,94
|
|ASELS
|14,44
|371.607.198
|% -5,44
|
|AKBNK
|4,56
|321.995.099
|% -2,98
|
|EKGYO
|1,72
|827.658.984
|% -8,99
|
|TSKB
|0,99
|114.189.360
|% -4,81
|
|SISE
|5,76
|553.863.664
|% 0,17
|
|KRDMD
|2,40
|210.911.907
|% -7,34
|
|YKBNK
|1,97
|156.161.211
|% -4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,6120
|9,6602
|% 1,52
|
|Frank
|8,0250
|8,0733
|% 1,45
|
|Riyal
|1,9558
|1,9656
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|-3,29
|
|Altın Gr.
|487
|487
|7,83
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|-22,00
|
|Tam
|3.299
|3.471
|10,70
|
|Yarım
|1.602
|1.672
|-4,60
|
|Çeyrek
|803
|841
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|28,31
|28,36
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|-0,22
|