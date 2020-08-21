***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:33
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870637
BIST
15:191.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.119
15:197,3255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:198,6255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:19450,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -6,05
|Açılış
|: 450,90
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:19
|GARFA
|12,32
|16.192.669
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.009.411
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.753.259
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|TUPRS
|90,25
|3.384.784.767
|% -1,90
|
|GARAN
|7,21
|1.284.170.027
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,12
|791.397.610
|% 0,79
|
|VAKBN
|4,35
|726.351.849
|% 0,93
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,17
|509.624.622
|% 0,46
|
|ZOREN
|2,91
|609.718.060
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,02
|394.678.168
|% -0,49
|
|GARAN
|7,21
|1.284.170.027
|% 0,98
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3197
|7,3255
|% 0,38
|
|Euro
|8,6169
|8,6255
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,5440
|9,5918
|% -0,75
|
|Frank
|7,9658
|8,0138
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9410
|1,9507
|% 0,04
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-28,63
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-11,04
|
|Cumhuriyet
|2.960
|3.004
|-75,00
|
|Tam
|2.947
|3.023
|-71,79
|
|Yarım
|1.424
|1.462
|-34,73
|
|Çeyrek
|714
|731
|-17,36
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,22
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|-0,65
|