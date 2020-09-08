***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2020 15:00
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873947
BIST
15:561.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,47
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:567,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:568,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:56460,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,11
|Açılış
|: 460,22
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:54
|DITAS
|36,30
|3.719.275
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.383.259
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|LINK
|33,68
|39.304.069
|% 9,99
|
|VKFYO
|9,25
|12.981.732
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|136.623.177
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|KENT
|376,70
|6.384.429
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,50
|1.433.207
|% -8,04
|
|GSRAY
|4,31
|1.068.401.673
|% 8,84
|
|TSPOR
|6,34
|818.547.798
|% 7,09
|
|FENER
|44,78
|628.100.649
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,95
|613.473.398
|% 7,92
|
|RTALB
|58,65
|463.842.883
|% -1,76
|
|GSRAY
|4,31
|1.068.401.673
|% 8,84
|
|EKGYO
|1,80
|434.322.235
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,95
|613.473.398
|% 7,92
|
|TSPOR
|6,34
|818.547.798
|% 7,09
|
|IHLAS
|0,94
|114.095.889
|% 2,17
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4778
|7,4828
|% 0,38
|
|Euro
|8,8273
|8,8302
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7308
|9,7796
|% -0,52
|
|Frank
|8,1298
|8,1788
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9897
|1,9996
|% 0,46
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-12,79
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|-7,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|-8,83
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|-4,27
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,53
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,05
|
Seans Raporu
15:54
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16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 98 kaybederek (% -0.97 ) 1, 220
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16:04PEKGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 780, 088 adet işlem
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16:01XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 8, 132.00 milyon TL de
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16:01YKGYO
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 224, 025 adet işlem
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15:59LUKSK
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 365, 162 adet işlem