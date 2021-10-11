***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 10:13
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YUNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969384
BIST
10:411.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,64
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.411
En Düşük
1.402
10:418,9320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0364
|Açılış
|: 8,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9050
|
8,9680
En Düşük
8,9134
10:4110,3424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0405
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3953
En Düşük
10,3377
10:41503,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,87
|Açılış
|: 503,97
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler10:39
|KSTUR
|205,70
|230.384
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|8.856.939
|% 9,98
|
|MERIT
|21,06
|6.894.108
|% 9,92
|
|DOBUR
|34,62
|3.982.508
|% 8,39
|
|AKSUE
|14,99
|7.406.440
|% 7,46
|
|KERVN
|0,65
|1.378.578
|% -9,72
|
|GESAN
|22,80
|68.756.362
|% -5,00
|
|IDEAS
|41,10
|21.032.655
|% -4,77
|
|KNFRT
|4,62
|20.801.903
|% -4,55
|
|YEOTK
|90,90
|13.583.769
|% -4,21
|
|TUPRS
|126,30
|252.494.300
|% 2,68
|
|GARAN
|9,36
|213.048.293
|% 0,65
|
|EREGL
|17,40
|167.300.839
|% 1,93
|
|THYAO
|14,27
|155.975.342
|% 1,28
|
|PETKM
|6,22
|130.806.464
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,80
|87.260.602
|% 1,12
|
|GARAN
|9,36
|213.048.293
|% 0,65
|
|PETKM
|6,22
|130.806.464
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,39
|45.829.515
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,56
|110.485.742
|% 2,02
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9270
|8,9306
|% -0,42
|
|Euro
|10,3379
|10,3438
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,1563
|12,2172
|% -0,15
|
|Frank
|9,6041
|9,6619
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3743
|2,3862
|% -0,41
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,42
|