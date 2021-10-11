***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 10:51
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969399
BIST
13:571.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,49
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.402
13:578,9631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
13:5710,3738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0091
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
13:57505,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,13
|Açılış
|: 505,71
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler13:57
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.772.933
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.626.204
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|100.873.287
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|204.285.984
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.473.485
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARFA
|12,48
|811.350
|% -7,62
|
|YEOTK
|88,15
|41.032.194
|% -7,11
|
|GARAN
|9,35
|499.786.971
|% 0,54
|
|KRDMD
|6,68
|490.513.431
|% 3,89
|
|TUPRS
|125,60
|462.077.894
|% 2,11
|
|EREGL
|17,52
|390.816.708
|% 2,64
|
|THYAO
|14,25
|333.581.882
|% 1,14
|
|KRDMD
|6,68
|490.513.431
|% 3,89
|
|EKGYO
|1,79
|125.867.829
|% 0,56
|
|ODAS
|1,49
|88.596.927
|% 2,05
|
|GARAN
|9,35
|499.786.971
|% 0,54
|
|PETKM
|6,19
|306.976.868
|% 0,81
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9602
|8,9631
|% -0,06
|
|Euro
|10,3675
|10,3738
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,1739
|12,2350
|% 0,00
|
|Frank
|9,6302
|9,6883
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3820
|2,3939
|% -0,09
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-3,50
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|-4,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-4,23
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|-2,05
|
|Çeyrek
|807
|825
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|1,94
|