***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2021 13:44
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972156
BIST
16:191.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,24
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
16:199,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5918
16:1911,1771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0153
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1484
16:19559,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 6,31
|Açılış
|: 559,88
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:19
|MERIT
|26,18
|24.255.165
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.049.283
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|650.939.312
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.166.266
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|312.608.580
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,18
|39.725.044
|% -8,76
|
|AGESA
|19,62
|7.210.944
|% -8,49
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,96
|282.178.667
|% -4,89
|
|GARAN
|9,04
|2.836.057.222
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,59
|874.888.077
|% 0,39
|
|SASA
|29,38
|803.387.779
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,51
|694.044.132
|% 1,10
|
|TUPRS
|141,20
|651.973.418
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,59
|874.888.077
|% 0,39
|
|GARAN
|9,04
|2.836.057.222
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,98
|365.625.568
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,51
|694.044.132
|% 1,10
|
|HLGYO
|2,53
|312.608.580
|% -9,96
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6131
|9,6174
|% 0,15
|
|Euro
|11,1674
|11,1771
|% -0,14
|
|Sterlin
|13,2583
|13,3248
|% 0,69
|
|Frank
|10,4766
|10,5397
|% 0,33
|
|Riyal
|2,5685
|2,5814
|% 0,62
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|12,36
|
|Altın Gr.
|560
|560
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.694
|3.750
|63,00
|
|Tam
|3.675
|3.767
|63,02
|
|Yarım
|1.776
|1.822
|30,48
|
|Çeyrek
|891
|911
|15,24
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,09
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|0,89
|