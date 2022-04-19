***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 10:06
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YUNSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021688
BIST
10:042.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 11,09
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.526
En Düşük
2.521
10:0414,6568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0202
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:0415,8145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0205
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8233
En Düşük
15,7630
10:04930,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,57
|Açılış
|: 930,80
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:04
|OYYAT
|65,45
|4.643.481
|% 10,00
|
|HTTBT
|13,10
|11.566.575
|% 5,56
|
|IHAAS
|19,49
|979.831
|% 4,62
|
|BFREN
|1.229,30
|4.834.086
|% 4,36
|
|PKENT
|237,70
|2.635.350
|% 3,39
|
|ISGYO
|11,67
|1.431.980
|% -5,12
|
|ISSEN
|16,89
|299.900
|% -5,01
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|DOCO
|1.190,00
|2.799.778
|% -3,92
|
|ORMA
|32,80
|682.207
|% -2,96
|
|ASELS
|28,56
|203.331.600
|% 1,42
|
|GARAN
|14,48
|146.457.228
|% 0,42
|
|THYAO
|37,64
|122.411.191
|% 0,00
|
|SISE
|18,06
|102.821.777
|% -0,06
|
|KRDMD
|16,22
|91.904.197
|% 0,50
|
|TSKB
|2,04
|35.816.723
|% 2,00
|
|HALKB
|6,05
|67.305.036
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,92
|32.761.960
|% 0,69
|
|VAKBN
|4,43
|48.024.192
|% 2,07
|
|GARAN
|14,48
|146.457.228
|% 0,42
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6502
|14,6568
|% 0,14
|
|Euro
|15,8067
|15,8145
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,0023
|19,0976
|% 0,07
|
|Frank
|15,4459
|15,5390
|% 0,09
|
|Riyal
|3,8957
|3,9152
|% 0,28
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-2,33
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,84
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,47
|